Ogier, metido en la pelea por el título del WRC, critica el sistema de puntos

Sébastien Ogier todavía no tiene el "feeling" para aspirar a un noveno título del Mundial de Rallies, al mismo tiempo que ha vuelto a criticar el sistema de puntos que, en su opinión, está devaluando la lucha por la corona mundial.

El ocho veces campeón del mundo, que compite a tiempo parcial, se ha convertido en el rival más cercano de Thierry Neuville en la general tras conseguir la victoria en el Rally de Finlandia, después de que el líder y su compañero de equipo, Kalle Rovanperä, sufriera un vuelco en la penúltima etapa.

Ogier se encuentra ahora a 27 puntos del belga a falta de cuatro pruebas, y su equipo, Toyota, ya le ha pedido que participe en más citas, dados sus éxitos de este año. Una racha de tres victorias y tres segundos puestos en seis rallies ha planteado la cuestión de si Ogier podría conseguir su noveno título mundial en caso de prolongar su campaña.

Tras ganar en Finlandia, Ogier declaró: "Tengo que ver [si hacemos una temporada completa] pero parece que no tengo otra opción. Ya no es mi prioridad". Y al ser preguntado por Motorsport.com sobre sus planes para lo que queda de año, el galo restó importancia a las conversaciones existentes de cara a pelear por el Mundial, y en su lugar apuntó al nuevo sistema de puntos del campeonato, que le ha ayudado a situarse en esta posición.

"Creo que vamos a tener más y más presión para hacer eso [correr el resto del año e ir a por el título]. De todos modos, dentro de mí realmente no tengo todavía este deseo, este sentimiento, porque no valoro esas cosas [títulos] tanto como la gente piensa, tal vez", explicó.

"Especialmente con este sistema de puntos, es simplemente una broma, está devaluando aún más este campeonato. Habrá un ganador al final [de la temporada], pero si será el que se lo merece, nadie lo sabe".

El director del equipo Toyota, Jari-Matti Latvala, admitió que su marca no es "amiga" del sistema de puntos, pero espera una decisión de Ogier sobre sus planes para el resto de 2024 antes de final de mes. Se prevé que Ogier participe en Grecia el mes que viene.

"Con Seb, he mencionado que me gustaría que pilotara en más rallies. Estoy esperando su respuesta, pero creo que respecto a la oportunidad que tiene ahora en el campeonato, estando segundo, deberíamos intentar mantener la lucha y dejarle pilotar en todas las pruebas. Es una situación muy difícil, pero al menos tenemos que seguir intentándolo. Sin intentarlo, no podemos ganar nada. No somos amigos del sistema de puntos, pero no podemos cambiarlo. Creo que en un par de semanas lo sabremos".

Reflexionando sobre la segunda victoria de su carrera deportiva en el Rally de Finlandia, en la que resultó ser una de las ediciones más exigentes de la cita, Ogier dijo que fue difícil encontrar la felicidad después de lo que le pasó a Rovanpera.

"Fue demasiado brutal, si me preguntas. Sinceramente preferiría ser segundo ahora mismo, pero el automovilismo es así a veces, injusto. Perdí la victoria en Cerdeña [este año] por mala suerte, hoy la he conseguido por suerte. Pero no puedo sentir demasiada felicidad dentro de mí, y quizá llegue después, porque sigue siendo una victoria en Finlandia. Sigue siendo uno de los rallies que más quiere ganar todo el mundo, así que probablemente en algún momento me alegraré por ello, pero ahora mismo no", remachó.