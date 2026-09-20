Evans no se confía en la lucha por el título del WRC pese a la cancelación de Arabia

Elfyn Evans afirma que la lucha por el título del Mundial de Rallies sigue "muy abierta" tras la cancelación del Rally de Arabia Saudí, y admite que "tomárselo con calma" en la nueva prueba final, de Cerdeña, no será una opción.

La lucha por el título del WRC ha adquirido un nuevo cariz ahora que la temporada 2026 terminará una cita antes de lo previsto, en Cerdeña el próximo mes, después de que la FIA y el WRC tomaran la decisión de cancelar la visita a Arabia Saudí, donde estaba previsto celebrar la última prueba del 11 al 14 de noviembre.

El conflicto en Oriente Medio obligó finalmente a tomar la decisión de suspender la prueba de Arabia Saudí, y el campeonato optó por no añadir una cita sustituta. Esto significa que Evans, cinco veces subcampeón del mundo, se ha convertido en el favorito para hacerse con su primer título del WRC, ya que el galés cuenta con una ventaja de 17 puntos sobre su compañero de equipo en Toyota, Sami Pajari, mientras que el ganador del Rally de Chile, Oliver Solberg, se encuentra a 21 unidades.

Con 35 puntos aún en juego en los tramos de tierra de Cerdeña, Evans afirma que la lucha por el título está lejos de haber terminado y sostiene que no puede permitirse cambiar su estrategia.

"En última instancia, creo que se está trabajando mucho entre bastidores para intentar encontrar una solución a esta [situación en Arabia Saudí]", afirmó. "Por supuesto, habrá gente decepcionada. Pero creo que, al final, [cancelar el rally] fue la decisión correcta en términos de seguridad general y todo lo demás. Pero, desde el punto de vista deportivo, la verdad es que, por el momento, no cambia demasiado para mí. Por supuesto, hay una prueba menos, y al ser sobre tierra, si abres pista, Cerdeña evidentemente será difícil".

"Creo que, al final, todo sigue muy abierto de cara a Cerdeña y nada está garantizado. En muchos sentidos, será todo un reto intentar salir de allí como campeón. Fíjate en Oliver [Solberg] en Chile, tuvimos un pinchazo el último día sin saber de dónde vino, y él recortó 20 puntos a raíz de eso. Esa es la realidad del sistema de puntos y de este deporte en este momento, así que ir a la ligera no es, desde luego, una opción. Creo que tenemos que ir allí como si fuera cualquier otra prueba e ignorar la situación del campeonato", siguió.

"Realmente no puedes permitirte [pensar en la ventaja]; creo que era exactamente el mismo margen que tenía sobre Seb [Ogier] en 2020 [Evans tenía una ventaja de 14 puntos] de cara a Monza [la última prueba]. Tengo mucha experiencia en lo que no hay que hacer. La situación es mucho menos segura de lo que parece sobre el papel".

Elfyn Evans llega a la última prueba con una ventaja de 17 puntos Foto: Toyota Racing

Evans afirma que habría acogido con agrado una prueba sustitutiva, en medio de los rumores de que el Rally de Cataluña, en España, podría haber llenado el vacío dejado por Arabia Saudí.

"Me habría encantado que hubiera una prueba sustitutiva. La verdad es que no sé muy bien qué ha pasado entre bastidores. No conozco los detalles de por qué o de qué ocurrió para que no se celebrara. Pero parece que esta vez era imposible. Organizar un evento de esta envergadura es un trabajo enorme. Estoy seguro de que no fue fácil encontrar una solución", añadió Evans.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que el WRC sustituyera la prueba de Arabia Saudí, el director ejecutivo del campeonato, Eric Boullier, añadió: "Nunca es bueno cancelar pruebas, sobre todo cuando contamos con un socio a largo plazo como Arabia Saudí. No se trata de si es una decisión correcta o incorrecta. Es una decisión que han tomado todas las partes implicadas, incluida la FIA, para garantizar la seguridad de las personas. Sé que la gente dice que no hay un rally sustituto. Así son las cosas. Es igual para todos, y hemos tenido que tomar la decisión".

"Obviamente, tenemos que seguir ciertos procesos y protocolos, y cuanto más tiempo lleve, menos tiempo habrá para organizar [una prueba sustitutiva], en las condiciones adecuadas del WRC y con las garantías de seguridad y todo lo demás".

Aunque le ha decepcionado que la temporada termine antes de lo previsto, el director del equipo M-Sport-Ford, Rich Millener, cree que fue acertado no precipitarse a la hora de organizar una prueba sustituta de Arabia Saudí.

"Estoy seguro de que cada piloto y cada equipo tendrá una perspectiva diferente al respecto", afirmó. "Para nosotros, obviamente fue decepcionante no poder disputar la última prueba tal y como estaba previsto. Creo que probablemente sea la mejor decisión no precipitarse ni forzar la organización de una prueba sustituta que quizá no esté a la altura del WRC. Es una pena que hayamos perdido un evento deportivo, pero esa es la decisión que hemos tomado. La respetamos y nos centramos en Cerdeña".