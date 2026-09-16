El título con el que Toyota iguala el récord de Lancia en el WEC es "algo increíble"

El título de constructores del Campeonato del Mundo de Rallyes (WRC) conseguido por Toyota en 2026, con el que iguala el récord, es "algo increíble", según el director adjunto del equipo, Juha Kankkunen.

La marca japonesa volvió a hacer historia en el Rally de Chile el pasado fin de semana al hacerse con la corona de constructores del WRC de 2026, lo que sitúa a Toyota a la altura de Lancia como la marca más exitosa de los rallies de la categoría.

Toyota ha demostrado ser la fuerza dominante en el WRC, y este décimo título de este año supone su sexta corona consecutiva en una racha que comenzó en 2021. Además, lo ha conseguido cuando aún quedan dos pruebas por disputar de la temporada 2026. Toyota ya se había proclamado campeona antes en 1993, 1994, 1999 y 2018.

El GR Yaris de Toyota ha sido el coche a batir desde que comenzó el actual ciclo de normas Rally1 en 2022, ganando 56 de los 77 rallyes disputados hasta la fecha.

Antes de la reciente racha de éxitos de Toyota, Lancia había ostentado durante mucho tiempo el récord de más títulos de constructores, con 10 campeonatos repartidos a lo largo de tres décadas (1974-76, 1983, 1987-1992).

Kankkunen ha supervisado los triunfos de Toyota en 2025 y 2026 y, durante su carrera como piloto, ayudó a la marca a conquistar los títulos en 1993 y 1994. Además, hay que recordar que también contribuyó a tres de los triunfos de Lancia.

"Como podéis imaginar, este es un momento muy especial para el equipo: otra defensa exitosa del título de constructores del Campeonato del Mundo de Rallyes es un reflejo del duro trabajo que todos han dedicado a esta temporada", afirmó Kankkunen.

"Contar ahora con diez campeonatos es algo increíble y muy especial para mí, haber contribuido tanto como piloto como formando parte de la dirección. Hoy me siento realmente orgulloso del equipo".

Juha Kankkunen, Toyota Gazoo Racing Foto: TOYOTA GAZOO Racing

"Es una sensación fantástica conseguir otro campeonato de constructores con este equipo. Participé en algunos de los campeonatos de Lancia como piloto, y en algunos de los primeros títulos ganados por Toyota, pero estoy muy contento de formar parte de este equipo ahora también".

"El ambiente en el equipo y la forma en que todos trabajan juntos es fantástica, también con nuestros pilotos: cuando están en las etapas compiten entre sí con intensidad y se esfuerzan por conseguir los mejores resultados, pero también se llevan bien, se ayudan mutuamente y ayudan al equipo de manera excelente", añadió.

El presidente de Toyota, Akio Toyoda, también reconoció este logro.

"Esta temporada, Takamoto Katsuta ganó dos rallyes consecutivos en la primera mitad del año, y luego tanto Elfyn Evans como Sébastien Ogier lograron su segunda victoria de la temporada. Sami Pajari llegó incluso a encadenar tres triunfos consecutivas. Desde su victoria en la primera prueba de la temporada, Oliver Solberg y Elliott Edmondson]no habían podido volver al escalón más alto del podio, e imagino que no ha sido una temporada fácil para ellos. Por eso me alegro de verdad de que por fin hayan podido conseguir aquí, en Chile, su segunda victoria del año".

"¡Y gracias a esa victoria, el equipo Toyota Gazoo Racing World Rally Team ya se ha asegurado el campeonato de constructores! Enhorabuena a Jari-Matti Latvala, Juha Kankkunen y a todos los miembros del equipo. Gracias a todos por vuestro esfuerzo".