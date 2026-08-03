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WRC

Tras su accidente, Ogier se compromete a seguir hasta el final del WRC 2026

Después de su espectacular accidente en Finlandia, Sébastien Ogier ha decidido participar en los cuatro últimos rallies de la temporada 2026 del WRC.

Basile Davoine
Editado:
Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Dos días después de sufrir un grave accidente en el Rally de Finlandia, Sébastien Ogier no se lo pensó dos veces. No solo estará en la salida de la próxima prueba, a finales de mes en Paraguay, sino que ha anunciado su participación en todas las pruebas hasta el final de la temporada 2026.

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Además del Rally de Paraguay, a finales de agosto, el francés estará presente en el Rally de Chile, en el Rally de Cerdeña y, por último, en el Rally de Arabia Saudí, donde se disputará la ronda final del campeonato. Hablando tras pasar una noche en el hospital, el sábado tras el accidente sufrido junto a Julien Ingrassia, Sébastien Ogier también confirmó el regreso de Vincent Landais a su lado para los cuatro últimos rallies. 

"Tras un buen comienzo de prueba, el Rally de Finlandia, evidentemente, no terminó como estaba previsto, y nuestras esperanzas de conseguir el título se han esfumado prácticamente", explicó.  "No obstante, aún quedan cuatro pruebas esta temporada, y Vincent Landais y yo estaremos allí con un único objetivo: ganarlas todas".

Coronado en 2025 a pesar de su programa parcial, Sébastien Ogier albergaba la esperanza de repetir esa hazaña. No obstante, y según él mismo admite, la situación en la clasificación tras su cero puntos en Finlandia le coloca en una posición que, aunque no es insalvable, es evidentemente muy complicada. 

Quinto en el campeonato y último piloto del equipo Toyota, acumula ahora está a 62 del líder, Elfyn Evans, que salvó los muebles en Finlandia a pesar de dar una vuelta de campana. 

"Dado el número de aspirantes que hay por delante, harían falta muchas circunstancias en carrera y que Seb y Vincent hicieran un recorrido impecable", comentó Julien Ingrassia en las páginas de L’Équipe, en referencia a las posibilidades del francés de conseguir el título mundial. "Si me pides mi opinión, deben salir a por todas con mucha garra, sin fijarse en el campeonato, y quizá añadiendo un poco de diversión".

Probablemente sea esa mentalidad la que anime a Sébastien Ogier, que hará balance en noviembre. El WRC se despedirá entonces de la normativa Rally1; en cuanto al piloto francés, aún se desconoce si colgará definitivamente el casco ante el cambio completo del reglamento técnico. 

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