Zarco: "El que quiera mejorar mañana tendrá que arriesgarse a caer"

Cheste.- Johann Zarco afronta su último Gran Premio como sustituto de Takaaki Nakagami en el LCR. Sin contrato para 2020, la retirada de Jorge Lorenzo ha abierto un hueco en la parrilla. El galo aspira a la plaza en el Repsol Honda, pero el baile de asientos también podría darle la posibilidad de seguir en el equipo de Lucio Cecchinello.

Sea como sea, el jueves ya avisó que saldrá a morder para seguir en la parrilla de MotoGP y así ha sido desde el primer libre en Valencia. Aunque en el FP1 fue 13º, por la tarde dio un salto y se metió 10º, clasificado provisionalmente para la Q2, no así su compañero Cal Crutchlow.

El FP3 del sábado se disputará a primera hora de la mañana y las bajas temperaturas que normalmente se registran puede que dejen las cosas cómo están.

"Por la mañana en el FP3 se podrá mejorar, pero habrá riesgo de caerse por el frío", apunta Zarco. "Al final del día dimos un paso adelante. Hemos hecho un buen trabajo porque en cuanto pusimos el blando fuimos más rápidos. Contento del día por acabar en el top 10. Esta pista es complicada, pero cuando la entiendes puedes dar un paso adelante".

Tras su espantada de KTM, el bicampeón de Moto2 se muestra encantado del ambiente que ha encontrado en el equipo de Cecchinello, un box en el que predomina el habla italiana.

"Lo que me gusta de Cecchinello es que es italiano, es un idioma que me encanta. Cuando lo hablé más fue cuando fui campeón en Moto2 porque aunque eran finlandeses el técnico era italiano. También me gusta el español, pero no lo hablo suficiente. Tenemos también la ventaja de Honda, conocen bastante la moto. Si tenemos una duda tenemos el apoyo de la fábrica y eso te hace no perderte. No tengo problema en inglés. Solo es una cuestión de la pasión", remacha.