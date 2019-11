Rossi: “El problema de las caídas es que estamos a 15 de noviembre”

Cheste.- Por la mañana se cayó en la curva 4, a más de 130 km/h, mientras que por la tarde lo hizo en la 10, sufriendo un arrastrón que le destrozó el mono, por lo que perdió mucho tiempo y no pudo atacar el crono en condiciones. Eso dejó a Valentino con un tiempo de 1.31.775, a más de un segundo de Fabio Quartararo.

“No recuerdo dos caídas el mismo día desde hace mucho tiempo”, dijo el italiano.

“La primera se hubiera podido evitar, era el primer giro lanzado. Tenía un buen feeling con la moto y monté el neumático blando atrás, he sido un poco optimista y esta pista no perdona”, explico.

“También porque por la mañana estábamos a solo 11ºC en el asfalto. La segunda caída, en cambio, no me la esperaba. Era ya el séptimo u octavo giro, hubiera preferido no caerme, estaba yendo fuerte, pero lo importante es que no me hice daño”.

“En este circuito es así, hay que estar atento, y quizá no lo he estado lo suficiente”, ha admitido Valentino.

“Por la mañana iba tercero cuando me caí, y por la tarde estaba quinto o sexto, así que para el sábado el objetivo es estar en esas posiciones y trabajar bien. Hay que entender los neumáticos para la carrera, porque Maverick, por ejemplo, ha ido fuerte con la dura. Pero todo depende del sábado por la mañana, habrá que hacer una buena vuelta para meternos entre los diez primeros”.

Rossi descartó que el problema en las caídas fuera de los neumáticos, pese a que mantuvo una charla con el técnico de Michelin en el box tras la segunda.

“Para mí el problema no ha sido la goma delantera, el problema es que estamos a 15 de noviembre. Quizá una fecha para correr en Sepang, porque aquí estamos en invierno. El neumático era el adecuado, pero más que las gomas el problema es de este clima invernal”, se quejó el italiano.

