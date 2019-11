Zarco: “Morderé muy fuerte si eso significa llegar a Repsol Honda”

Cheste.- Las últimas semanas han sido una especie de montaña rusa trepidante para Johann Zarco, que ha pasado de quedarse sin moto después de que KTM se lo quitara de encima en la previa del Gran Premio de Aragón, a estar en condiciones de ganarse un sitio en el equipo Repsol Honda, considerada la escudería más potente del paddock de MotoGP.

El francés, que desde Australia corre enfundado en el mono del LCR como reemplazo de Takaaki Nakagami, las pasó canutas en Australia, una pista muy complicada para debutar encima de una Honda –terminó el 13º, a 26 segundos del ganador–, y en Sepang acabó en el suelo cuando circulaba el octavo.

A pesar de la caída, el francés recuperó esas sensaciones de “piloto top” que andaba buscando, y con ellas se presentó este jueves en Valencia, donde, según dijo, el adiós de Lorenzo le pilló a trasmano.

“Aún no sé qué significa para mi futuro el anuncio de la retirada de Lorenzo. En parte es positivo, porque supone que hay una moto libre aunque aún no sé donde”, convino Zarco.

“El primer objetivo es estar en MotoGP, y luego ya veremos. En el LCR he descubierto a un gran equipo, además de una buena moto. Evidentemente, el equipo Repsol Honda es la referencia y sería un sueño llegar allí”, prosiguió el corredor de Cannes, que evidentemente es candidato a hacerse con uno de los prototipos más deseados que hay.

“Hemos escuchado muchas veces a Crutchlow [su compañero en el LCR] decir que lleva mucho tiempo en Honda, de modo que él se merece más esa moto oficial que yo. Pero yo corrí mucho riesgo esta temporada y aún estoy en riesgo, y morderé muy fuerte si eso significa que puedo llegar al equipo oficial. Me tocaría aprender de Marc, eso es evidente, pero me llevaría al límite para acercarme a él”, se explayó Zarco, que todavía no sabe si este martes podrá tomar parte en los primeros test de pretemporada que se llevarán a cabo en el mismo circuito de Cheste.

“Espero subirme a la moto en el test del martes. Si hago el test en Valencia también lo haré en Jerez, veremos vestido con qué colores”, remachó Zarco.