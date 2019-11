Jorge Lorenzo: “El momento de la retirada ha llegado para mí”

Cheste.- Con cinco títulos mundiales en su palmarés y 68 victorias, 47 de ellas en la categoría reina, Jorge Lorenzo (Palma de Mallorca, 4/5/87) anunció que lo deja, que se retira con 32 años, 18 de ellos en el Mundial.

Ante una inusitada expectación, con la sala de conferencias de Cheste llena hasta la bandera, ante la mayoría de pilotos del paddock, entre ellos Márquez, Dovizioso, Petrucci, Morbidelli, Rabat, Zarco, Mir, Alex Márquez, Jorge Martín o Arbolino, con Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, el padre, la hermana y la madre del piloto, llegada para la ocasión, Lorenzo dio la notica.

Los números de Jorge Lorenzo Photo by: Camille De Bastiani

“Primero de todo quiero agradecer que hayáis aceptado mi invitación, significa mucho para mí que estéis aquí. Siempre he dicho que en la carrera de un piloto hay cuatro días que son los más importantes. El día de su debut, el de su primera victoria, cuando ganas un Mundial y cuando anuncias tu retirada”.

“Como podéis estar imaginando, ese día ha llegado para mí y estoy aquí para anunciar que esta será mi última carrera en MotoGP y que me retiro como piloto profesional”, anunció entre aplausos de todos los asistentes.

Lorenzo, el sexto piloto con más victorias de la historia del motociclismo, sólo superado por leyendas como Agostini, Rossi, Márquez y Hailwood, arroja la toalla tras completar la peor temporada de su carrera, la primera para él en el equipo oficial Honda que, a la postre, fue el principio del fin de una brillante carrera.

Tras nueve temporadas triunfales en Yamaha (2008-2016) y dos cursos marcados por la irregularidad con Ducati, con quien sin embargo logró anotarse tres victorias, el paso a Honda ha supuesto el final para Lorenzo, incapaz de adaptarse a las características de la moto y sobreponerse a las caídas y lesiones sufridas durante toda la temporada, especialmente la caída de Assen, en junio, donde se fracturó una vértebra.

En su despedida Lorenzo quiso recordar algunos de los momentos de su carrera deportiva y dar las gracias a todos aquellos que, de una forma u otra, le ayudaron a labrarse un palmarés de leyenda.

Y así lo atestiguó Carmelo Ezpeleta quien anunció que Lorenzo se convertirá en MotoGP Legend durante el próximo Gran Premio de España 2020, en Jerez.

“Hoy es un día muy especial, recuerdo muy bien la primera vez que vi a Jorge en el CEV, ya comprobé que era un piloto muy especial. 15 años y una gran historia para el campeonato, lo único que me viene ahora es decirle a Jorge gracias, muchas gracias, por todo lo que has hecho y por haber mostrado al mundo la valía de lo que has hecho”, añadió Ezpeleta.

“Sé que ahora eres feliz”, terminó el jefe de MotoGP.