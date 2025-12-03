Arranca 'VOLVER', el nuevo documental sobre Marc Márquez en DAZN

Una de las grandes historias de la temporada 2025 es la de Marc Márquez, que dejó definitivamente atrás el infierno de las lesiones y encontró en el equipo Ducati oficial el camino de vuelta a la gloria, ganando el mundial con una superioridad aplastante.

Esa redención se explicó profundamente en octubre en el documental 'Marc, mucho más que un regreso' de DAZN, pero precisamente ahora DAZN ha ido más allá y estrena 'VOLVER', donde grandes estrellas del deporte español analizan cómo regresó el #93 a la cima.

Desde este miércoles 3 de diciembre a las 09:30h está online en la plataforma el primer capítulo, llamado 'Caer'. El miércoles 10 de diciembre a las 09:30h se estrenará 'Levantarse', la segunda parte, antes de poder ver 'Ganar', el tercer capítulo, el miércoles 17 de diciembre, para terminar con 'Volver', la pieza definitiva, el miércoles 24 de diciembre.

En el documental Rafa Nadal, Fernando Alonso, Pau Gasol, Andrés Iniesta y Alexia Putellas revelan cómo ven ellos el regreso triunfal de Márquez.

"Una hazaña impresionante que le sitúa entre uno de los grandes deportistas de la historia", resume Nadal. "Ha ganado todo lo que tenía que ganar y mucho más, y ha mantenido la ilusión para querer sufrir y para seguir".

El primer episodio del documental, 'Caer', arranca con la lesión terrible que Márquez sufrió en Jerez 2020 y que fue el comienzo de una pesadilla de larga duración.

Pau Gasol detalla cómo es vivir un episodio tan prolongado de lesión: "Empiezas a convertirte más en un paciente que en un deportista o persona". Y continúa: "Cuanto más alto estás, la caída también es más fuerte. Bajar de esas alturas se nota mucho y es más difícil mantener los pies en el suelo y levantarse otra vez".

La presentación del documental y el preestreno, al que estuvo invitado Motorsport.com, fue este martes por la noche en los Teatros Luchana de Madrid, donde estuvieron presente el propio piloto de Cervera y otras figuras del deporte.

"Necesitas tener conversaciones contigo mismo, tienes que ver las cicatrices. [...] Tú sigues siendo ese, no el actual", declara Fernando Alonso en un momento del documental. "Si has ganado y has experimentado ya el éxito creo que es muy adictivo".

La doble Balón de Oro del fútbol femenino, Alexia Putellas, también aparece en el primer episodio, y ella, como pocos, conoce lo que es afrontar una larga recuperación después de lesión, porque lo ha vivido: "Cuando estás en modo competición solo te enfocas en la siguiente carrera y llegas a límites que, con el tiempo, ves que quizá no eran sanos o no eran los que convenían".

Andrés Iniesta añade: "El sentimiento y la pasión que tienes por algo es la que mueve montañas. [...] A veces hay que dar dos pasos atrás para volver arriba".