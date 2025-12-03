Todos

MotoGP

Márquez zanja 10 años de enfrentamiento con Valentino Rossi: "He aprendido a tener respeto por mis rivales"

Mientras el italiano mantiene una década después abierta su guerra con el español, Marc Márquez prefiere pasar página y desmarcarse de cualquier polémica con rivales pasados o actuales.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team

Misano 2018, Márquez le da la mano a Rossi, que se la niega

Foto de: Motorsport.com

Una vez conquistada su novena corona mundial y séptima de MotoGP, Marc Márquez sufrió una lesión en la salida de la sprint del GP de Indonesia, cuando fue arrollado por uno de sus rivales, Marco Bezzecchi, miembro de la VR46 Riders Academy y que en el pasado había montado gresca con el español.

La reacción del piloto de Ducati, lejos de echar leña al fuego, fue pedir a su legión de fans respeto por el italiano, al que estaban acosando en redes sociales. "No es la mejor manera de celebrar el campeonato, pero así son las carreras. Hoy volaremos a Madrid y los médicos lo evaluarán todo. Por favor, no le guarden rencor a Marco, nadie lo hace a propósito. Gracias por todo vuestro apoyo", escribió Márquez en sus redes sociales para apaciguar la situación.

La actitud del ya campeón de MotoGP 2025 y de Bezzecchi contrastó claramente con la de 2015, el famoso 'Sepangclash' del que se cumplen diez años manteniéndose encendida la rivalidad y enfrentamiento entre Márquez y Valentino Rossi, el italiano que sigue acusando al español de impedirle lograr su décima corona mundial aquella temporada.

Hace unos meses, en el GP de Austria, Marc y Valentino se cruzaron en el pitlane del circuito de Spielberg, con las cámaras de televisión como testigos, y no se saludaron, lo que llevó a pensar que el enfrentamiento, lejos de enfriarse, sigue tan vivo como al principio.

 

Sin embargo, en la pasada gala de final de temporada de Valencia, en la que Márquez y su familia fueron los grandes protagonistas, una buena parte del público abucheó a Valentino Rossi cuando se mostró un vídeo en el que aparecía el italiano. Marc pidió "respeto por todos los pilotos", dejando claro que quiere desmarcarse, definitivamente, de la polémica de 2015.

"Sí, una de las cosas que he aprendido durante mi carrera deportiva es a tener respeto por los rivales", explica Márquez en una entrevista con El Periódico. "En pista cada uno busca dar el máximo y todas las situaciones o todos los accidentes que puedas causar o que causen otros son siempre involuntarios, porque todos vamos al límite", añade el español.

"Los aficionados valoran este espectáculo, pero conlleva sus riesgos. Muchas veces un piloto, con la adrenalina a tope, comete un error, es penalizado por ello y ya está, ahí se tiene que acabar. Una de las cosas que he aprendido es que es difícil vivir con rencor, no es posible", ahonda el de Ducati.

Marc Márquez y Marco Bezzecchi en el Gp de Indonesia 2025

Marc Márquez y Marco Bezzecchi en el Gp de Indonesia 2025

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Una línea conciliadora que ya empezó tras el accidente con Bezzecchi, intimo amigo de Rossi, en Indonesia, una maniobra que dejó a Márquez muy tocado físicamente, perdiéndose las cinco últimas carreras del año y el crucial test de Valencia, y dejando la duda de si podrá esta al cien por cien en el arranque de la pretemporada de Sepang.

Pese a salir claramente perjudicado de aquel accidente con Marco, en la entrevista Márquez mantiene su tono pacificador: "Tradicionalmente, la afición del motociclismo siempre ha apoyado a su piloto y a los demás los ha respetado, porque se juegan la vida", un cambio que, explica, por que "no se ven las cosas igual a los 20 que a los 32 años".

Valentino Rossi anunció recientemente que está preparando una nueva autobiografía y una 'docuserie' sobre su carrera deportiva, en la que el 'sepangclash', a buen seguro, tendrá un capítulo aparte.

