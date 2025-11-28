Dall'Igna destaca la humildad y la "luz en los ojos" de Márquez tras 2025

Con la temporada 2025 finalizada hace unos días, ha llegado el momento de hacer balance en MotoGP. Y sin duda es positivo para Ducati, que por tercera vez en su historia ha podido celebrar la Triple Corona, tras hacerlo en 2007 y 2022. Ha sido un año en el que la casa de Borgo Panigale se ha llevado 17 victorias dominicales, impulsadas por supuesto por las 11 de un Marc Márquez que ha vuelto a sentarse en el trono después de seis años, logrando su novena corona mundial, la séptima en la clase reina.

Y fue en base a estas cifras de otro año triunfal que el Director General de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, comenzó la última entrega de su ya habitual blog en la web de la fábrica italiana, que reza así: "Una temporada extraordinaria para nosotros, que tenemos el privilegio de formar parte de un grupo que escribe otra página de la historia: cuarto título de pilotos consecutivo, con 3 campeones diferentes, sexto título de constructores consecutivo, ganado con 768 puntos, casi el doble que nuestros rivales, mientras que las 3 primeras posiciones de la clasificación por equipos llevan nuestro nombre. 17 carreras largas ganadas de las 22 disputadas, 12 poles y 19 victorias al sprint. 88, la racha récord de podios consecutivos con, al menos, una Ducati".

Los primeros pensamientos del reputado ingeniero sólo pueden ser para la obra maestra firmada por Marc Márquez: "Los números captan una imagen inmediata y elocuente, mientras que la filosofía de la forma de ser, trabajar y ganar le dan la luz y el color adecuados. Así es para nosotros, para Marc y su increíble campeonato: 545 puntos, 11 victorias, 8 poles y 14 sprints, con 10 dobletes, 7 de ellos consecutivos. Es el primer piloto Ducati en sumar 15 victorias consecutivas en sprint y grandes premios, el primero en subir al podio durante 11 carreras seguidas, y el primero en terminar la temporada con más de diez victorias tanto en sábados como en domingos".

"Pero lo que importa tanto o más es que su regreso, su vuelta a la partida, inicialmente en un equipo satélite, su obstinación y su entusiasmo son el resultado de una ambición que no es económica, sino la de un campeón que quería reencontrar las sensaciones perdidas en la odisea de los últimos años. La luz de sus ojos es el signo de una aventura humana antes que deportiva, vivida con la humildad de un piloto que siempre tiene algo que aprender. Las ganas de un novato y la experiencia de un veterano: es un ejemplo para todos y un honor para el equipo oficial de Ducati tenerlo con nosotros", siguió.

Gigi Dall'lgna General Manager de Ducati Corse en el garaje Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Frente a la gran temporada del #93, sin embargo, están los problemas de Pecco Bagnaia, sólo quinto en la general al final de lo que fue su peor año desde que viste el rojo de la escudería. El ingeniero veneciano, sin embargo, parece convencido de que este complicado 2025 será una valiosa lección para el piloto italiano, que le hará mejorar aún más.

"El mismo equipo de fábrica que, en cambio, ha sufrido por un Pecco que también ha tenido muy mala suerte, todo hay que decirlo, sobre todo en la parte final del campeonato: no ha recogido todo lo que podía, incluso en situaciones no óptimas. Seguramente, las cosas deberían haber sido diferentes, pero si añades mala suerte a la mezcla, todo se vuelve condenadamente difícil, tanto para el equipo como para el piloto. Si quieres aprender algunas lecciones valiosas, estoy convencido de que tienes que asimilar esas situaciones como anticuerpos y sacar de ellas aún más determinación para seguir adelante, y ser lo que eras. Una lección que hay que aprender; al fin y al cabo, en 2026 seguirá habiendo, inevitablemente, grandes incógnitas a las que enfrentarse, así que más vale que atesoremos lo que ha pasado".

No podía faltar una mención para Alex Márquez, subcampeón y con méritos con la GP24 del Gresini Racing: "Ha hecho una evolución importante que le ha consagrado entre los protagonistas absolutos, merecedor sin duda de la moto oficial para la próxima temporada".

Pero dedicó una mirada más amplia a toda la tropa de Ducati, porque todos han sabido contribuir aportando su grano de arena: "Fabio Di Giannantonio, por su parte, ha sido el autor de una notable segunda mitad de temporada, creciendo con importantes podios en Australia y sobre todo en Valencia, donde fue dos veces tercero entre el sábado y el domingo. Ducati siempre ha tenido en cuenta a los jóvenes, son importantes, nos preocupamos mucho por ellos y es una gran satisfacción verles hacer cosas maravillosas, e incluso ganar en su primera temporada en la categoría reina. ¡Bien hecho, Fermín Aldeguer! Nicolò Bulega completa el cuadro: no sólo en clasificación y con puntos en carrera, especialmente durante el test demostró que tiene lo que hay que tener para ser el piloto ideal de pruebas de cara a 2027".

Por último, Dall'Igna lanzó un mensaje a todos los fans de Ducati: "¡Un abrazo y hasta el año que viene, más preparados que nunca! Con un final así sólo puede haber un inicio igual de feroz, para garantizar un espectáculo único. Gracias de corazón a mi maravilloso equipo. El último, más grande y sentido abrazo es para nuestros aficionados, ¡como siempre digo son nuestro verdadero motor!".