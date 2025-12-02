La importante despedida que pasó desapercibida en el final de MotoGP 2025

El frenesí del cierre de la temporada 2025 del Mundial de MotoGP, hace unas semanas en Valencia, hizo que no se le prestara la merecida atención a algunos cambios que se vivirán en la parrilla de cara al curso que viene. Hubo algunos retornos importantes, como el de Jorge Martín o Maverick Viñales, que venían de perderse algunos grandes premios por lesión. Pero también hubo despedidas importantes para el campeonato.

La principal estuvo en el equipo del corredor de Roses, Tech3. Y es que, aunque pocos hicieron hincapié en ello, el jefe de la escudería francesa, Hervé Poncharal, vivió su última carrera como máximo responsable. Uno de los hombres más carismáticos e importantes del paddock, también como jefe de la IRTA (asociación de equipos independientes de MotoGP) dejaba su puesto.

Cabe recordar que, desde 2026, el equipo Tech3 estará bajo el mando de un grupo inversor, un conglomerado en su mayoría integrado por americanos, con empresas como Apex, que es un fondo que gestiona las inversiones de un nutrido grupo de reconocidos deportistas (por ejemplo, Lando Norris, actual líder de la Fórmula 1). La compra de la escudería con sede en Bormes-les-Mimosas (Francia) se cifró en poco menos de 20 millones de euros, y estos inversores son el principal respaldo de otro personaje carismático del mundo del motorsport.

Hablamos de Günther Steiner, ex jefe de equipo de Haas en la F1, y convertido en toda una personalidad de renombre gracias a su peculiar forma de ser, mostrada en la docuserie de Netflix 'Drive to Survive'. El gerente italo-estadounidense será una de las nuevas caras visibles de Tech3, que, por otro lado, mantendrá a sus pilotos en MotoGP 2026 (Viñales y Enea Bastianini) y su condición de equipo satélite, aunque con estatus de escuadra de fábrica, de KTM.

De esta manera, Poncharal, por más que vaya a seguir ligado al equipo en forma de asesor para guiar a Steiner en un mundo nuevo para él, dejará el proyecto que fundó junto al ingeniero Guy Coulon, que también se marchará, y Bernard Martignac allá por 1989, para competir en la categoría de 250cc. En 2001, dieron el salto a 500cc, acompañados por Yamaha, marca a la que estuvieron unidos hasta su cambio a KTM para la campaña 2019 de MotoGP. Además, llevan años también con escuderías en Moto2, Moto3 o la ya extinta MotoE.

Herve Poncharal, Tech3 KTM Red Bull Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

En el Circuit Ricardo Tormo, Poncharal, de 68 años, explicó cómo afrontaba un cambio tan importante para él, la despedida del que ha sido su mundo y su vida. Eso sí, no quería hacerlo con pena: "No quiero decir que la despedida sea triste, porque he reflexionado mucho sobre esta decisión", dijo en una entrevista concedida a 'GPOne'.

"Creo que la vida es como un libro. Cada libro tiene varios capítulos. Ahora, estoy cerrando un capítulo de mi vida, pero este largo periodo, por sí solo, podría llenar un libro entero. El motociclismo ha sido mi vida durante casi medio siglo. Cuando dedicas tu corazón y toda tu energía a un proyecto concreto... Y no hablo sólo de las carreras en los circuitos, sino también de la empresa, que no ha dejado de crecer, con muchos empleados, de toda la vida, en su corazón. Es difícil decir adiós".

"Ya no soy joven, pero empiezo una nueva etapa. Tengo muchas ideas y quiero seguir disfrutando de la vida", subrayó Poncharal, deseoso de tomarse más tiempo para sí mismo. "No estoy triste. No, francamente, no estoy triste en absoluto. Prometí a Günther Steiner y a Richard Coleman [que será el nuevo team principal] que les apoyaría de la mejor manera posible en el futuro, si así lo deseaban".

"No impondré nada [respecto al destino del equipo]. Porque me conformo con que mi empresa siga teniendo éxito después de la venta, que siga siendo competitiva y que mis cerca de 45 empleados sigan contentos y satisfechos. Eso es muy importante", concluyó Poncharal.

Al término del GP de Valencia, Nicholas Goyon, team manager en los últimos años de Tech3, expresó estas palabras sobre la despedida de su jefe: "Todo el equipo quiere expresar su más sincero agradecimiento a Hervé Poncharal y Guy Coulon, fundadores de Tech3 hace treinta y seis años, en 1989, quienes transmitieron su pasión por las carreras de motos a miles de personas. Espero sinceramente que el futuro del equipo sea tan brillante como lo ha sido en la última década".