A pesar de que Maverick Viñales lo intentó hasta el final y rodó por debajo del récord del Circuito de Losail que mantenía desde 2019 Marc Márquez, el catalán se tuvo que conformar con la tercera posición en la parrilla de salida para la carrera de este domingo.

Desde ahí intentará hacer una salida perfecta, después de haberla entrenado hasta la saciedad tanto este fin de semana como en los test, para frenar a las Ducati.

El piloto de Yamaha sabe que en velocidad punta están vendidos frente a las Desmosedici, por lo que su idea es ponerse primero y tratar escaparse, sin destrozar los neumáticos. Si no es así, tocará improvisar.

“Va a ser una carrera difícil, pero tenemos que tener clara la estrategia para saber dónde estamos y qué podemos hacer, creo que podemos sacar un buen resultado”, afirma Mack. “La carrera aquí es muy larga, a nivel estratégico puedes elegir entre empujar en las diez primeros vueltas o en las diez últimas, tienes que estudiarlo bien, hay que gestionar el tema de empujar sin gastar el neumático. Hay que ser muy inteligentes. La clave es ponerse primero, tirar y forzar para romper la carrera. Si no, hay que ver sobre la marcha la estrategia. Para la carrera, sin duda, goma blanda delante y detrás".

En caso de que se monte una carrera en grupo, Viñales ve posible adelantar.

“Tenemos que entender cuales son las fortalezas de la moto, no es fácil adelantar, pero aquí hay muchos puntos de adelantamiento sin tener la moto más rápida, quizá apurando la frenada o mejorando el paso por curva. Tenemos algunos sitios en los que podemos atacar, pero prefiero no decirlo", soltó.

Viñales contará con un aliado, su compañero Fabio Quartararo, con quien espera hacer labor de equipo y no entorpecerse.

“Hablamos con Fabio en los test de que si salíamos delante los dos tratar de ayudarnos, sobre todo no molestarnos con adelantamientos, beneficiarnos de estar delante, es un tema que tenemos que estudiar. Debemos tratar de no molestarnos al principio”, explicó.

El piloto de Roses perdió la pole por solo 0,316s, pese a no tener tan buenas sensaciones en la clasificación como otros días.

“No he acabado muy contento porque no he pilotado fluido, he sido más agresivo y eso no va bien con la moto, me estaba peleando mucho, por eso no he podido hacer el 52. En el FP4 me he sentido genial y muy por el sitio, como lo dejé en el test. He salido con un segundo neumático nuevo, pero no me ha ido bien. El agarre de la pista nos ha ayudado bastante", indicó.

Viñales pudo volver a contar este sábado con su ingeniero de pista tras estar aislado los dos últimos días.

“Es muy positivo que Esteban García esté de vuelta, me conoce muy bien y que ya estuviera en el FP4 me ha ido muy bien para mejorar algunas cosas”, comentó.

También le preguntaron por el nuevo récord de velocidad máxima en MotoGP establecido por Johann Zarco.

“Creo que cada vez se va más rápido, pero las motos son también cada vez más seguras. He visto a Zarco muy rápido, con un ritmo brutal, las Ducati parecía que no, pero ya hemos visto su pole".

El #12 desveló que Yamaha prepara novedades para la segunda mitad del año.

“A nivel de motor no podemos mejorar, pero durante el año tenemos margen para evolucionar algunas cosas y tenemos prevista una actualización para ser más fuertes en la segunda mitad de la temporada”, zanjó.

Las fotos de Maverick Viñales en el Gran Premio de Qatar 2021 de MotoGP

