Pol Espargaró: “Ahora mismo tengo que mejorar más yo que la moto”

Pol Espargaró logró el viernes el billete directo a la Q2 tras acabar décimo y marcar el corte, pero no aprovechó la tranquilidad de tener el trabajo hecho en los libres 3 y 4 del sábado.

“Tengo un poco de ansiedad en ganar demasiado tiempo frenando con la moto recta, y eso me perjudica, sobre todo con el depósito lleno. Tengo que mejorar la forma de pilotar cuando no tengo agarre, porque no soy capaz de parar la moto y eso me pone un poco nervioso”, admitió Espargaró este sábado en Qatar, donde solo pudo lograr el 12º puesto en la parrilla de salida.

“Debo mejorar el pilotaje, las distintas maneras de frenar que funcionan con la Honda y que no las aplico bien. El Warm Up será muy importante para acabar de mejorar, necesito sentir confianza para hacer una buena carrera”, añadió.

En general, el catalán no acabó nada contento con la jornada del sábado.

“No ha sido un buen día, ha sido un día bastante malo, he sido la segunda Honda pero muy lejos de Taka (Nakagami), eso no me ha gustado porque creo que podría haber sido mucho más rápido, pero eso nos marca el camino y mañana tengo tiempo para mejorarlo”.

Durante la Q2, sobre todo en la primera salida, se vio a Pol peleándose con la moto.

“No estoy pilotando como debo, tenía mucha ansiedad por conseguir un tiempo porque el FP4 fue muy mal, hemos estado probando cosas y no hemos acertado. Con el primer neumático no he podido parar la moto en la primera curva, me he ido al box para no cometer el mismo error y no ponerme nervioso. Con el segundo neumático he tenido mejores sensaciones, he hecho dos vueltas con el mismo tiempo, pero ya era tarde, cuando paro y vuelvo a empezar me cuesta entender de nuevo la moto. Todos los pilotos van muy rápido, los rookies se están adaptando bien y mañana será muy importante acabar de ajustarlo todo en el entrenamiento de la mañana”.

Uno de los puntos donde más sufren las Honda es en el sector cuatro del circuito.

“El sector cuatro tiene curvas muy rápidas y eso no es lo mejor para nosotros, a Ducati y Yamaha les favorece, y la frenada es muy crítica. Tenemos puntos fuertes, pero también muchos puntos débiles que debemos mejorar, esto nos hará más fuertes para la carrera”.

El de Granollers no quiere paños calientes ni oír hablar de excusas pese a su mala clasificación en la Q2.

“La pelota está en mi tejado, debo mejorar el estilo de pilotaje, tengo que mejorar mucho más yo que la moto en este momento, no quiero marear ni mover mucho la moto porque eso me va a confundir más. Taka (Nakagami) ha sido tres o cuatro décimas más rápido y ese es mi margen, eso es lo que tengo que mejorar mañana y es lo que voy a hacer”.

Pese a las ganas de hacerlo bien y no defraudar, Pol es consciente de que está en fase de adaptación y que las primeras carreras son para no equivocarse.

“Tenemos que salir al ataque, no quiero estar luchando por el noveno o el décimo, si en la última vuelta es así me la jugaré al límite, pero yo quiero estar más adelante. La carrera será difícil, pero creo que podemos hacerlo mejor. Si por la mañana encontramos la línea, que creo que sí, podemos hacer una buena carrera. Hay que tener calma al principio con depósito lleno, que es lo que más me cuesta. Creo que habrá caídas, la pista está critica, sobre todo con el tren delantero. Estas carreras que son las primeras y con menos experiencia es cuestión de acabarlas y sumar puntos”, zanjó el vallesano.

