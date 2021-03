En Qatar, en el primer gran premio de la temporada, el mallorquín no se ha encontrado a gusto en ningún momento, va con la lengua fuera, en una sensación muy similar a la que vivió hace dos años, en su primer ejercicio en MotoGP.

Entonces, el de Suzuki reconocía que cuanta más energía empleaba para conducir, más lento iba en la pista, en una proporción que fue variando con el paso de los meses y a medida que se fue adaptando a las necesidades de la GSX-RR.

Llama la atención que, ya como campeón de 2021, Mir se vea obligado a sobre conducir para alcanzar unos registros mínimamente competitivos, por más que en Losail se viera obligado a pasar por la primera criba de la cronometrada (Q1).

Según afirmó el balear, el principal problema se encuentra en el tren delantero de la moto, aunque los técnicos todavía no han conseguido dilucidar el origen del asunto; o al menos eso es lo que él dijo.

Tanto él, como Alex Rins, su compañero en el taller de las motos azules, como los máximos responsables de Suzuki, coincidieron en afirmar que uno de los objetivos primordiales con vistas a este curso pasaba por mejorar el rendimiento del prototipo en condiciones de cronometrada. La novena plaza de Rins y la décima de Mir parecen dejar claro que el camino por recorrer todavía es largo en ese sentido.

“No estoy contento, aún nos falta. Yo hago todo lo que puedo, pero no somos lo suficientemente rápidos a una vuelta. No consigo sacar el máximo de la moto, que, además, no está en su sitio”, resumió el #36, antes de ser un poco más específico en los apuros que está afrontando. “Estoy al límite con los frenos y entrando en las curvas. No soy constante en mis sectores porque estoy sobreconduciendo, soy demasiado agresivo”.

Uno de los puntos de fuerza del español es la frenada, que con la configuración actual de su moto se ve claramente comprometido y hasta se le gira en contra. “Normalmente tengo una ventaja natural en las frenadas, y en estos momentos estoy en desventaja. Eso significa que algo no funciona en la parte delantera de la moto, aunque no sabemos qué es”, matizó Mir, que a pesar de tener que comenzar desde la cuarta fila de la parrilla, no descarta subir al cajón: “Hemos salido desde más atrás”.

Las fotos de Joan Mir en el Gran Premio de Qatar 2021 de MotoGP

