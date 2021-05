Viñales: “Cuando en carrera vas el diez, ya no aprietas”

Una de las demandas de los pilotos de Yamaha era el dispositivo dual holeshot, hasta ahora instalado en la parte trasera y que, desde este fin de semana, también funciona en la delantera.

“La salida fue bien. Estoy contento de cómo ha funcionado el ‘dual holeshot’. La primera curva estaba muy lejos y no hemos ganado posiciones, pero en el momento de salir hemos sido fuertes y con esto estoy contento. Hemos de seguir así, pero creo que podemos mejorar aún más. Podemos poner más potencia porque la moto, con marchas cortas, no hace caballito. Yamaha ha hecho un gran trabajo y, sobre todo, lo ha traído a tiempo. Tenemos una ventaja en ese aspecto comparado con las anteriores carreras”, valoró el piloto español.

“El fin de semana ha sido de más a menos. No hemos conseguido mejorar. Analizando un poco, en el FP1 iba con el neumático blando delantero y era cuando mejores sensaciones tenía. Eso puede dar indicaciones. Hay que investigarlo. Pero está claro que no estoy nada contento porque no es el nivel al que debería estar. Hay que entenderlo y evolucionar”.

En la carrera, pese a salir tan atrás, la diferencia final con su compañero, Fabio Quartararo, ganador este domingo, fue muy abultada, 17,2 segundos.

“Cuando estás en terreno de nadie, el 10º, ya no aprietas. A Nakagami no le podía pillar, iba como un avión y ya no aprietas igual, no hace falta. Me he enzarzado mucho al principio (con Pirro). Cada vuelta era en 1:49 y se me han ido muy rápido los de delante. Cuando rodaba solo podía hacer algún 1:47 medio-alto, que no estaba mal para acabar quinto o sexto, pero en grupo me iba a 1:49 y así no se puede recuperar. Hay que indagar a ver qué ha pasado”.

Viñales ganó la primera carrera de la temporada en Qatar, pero desde entonces su rendimiento se ha ido apagando.

“Lo que más me da que pensar es que en Qatar tuvimos cinco días para poner la moto a punto y teníamos un setting, pero cuando llegamos el viernes a un gran premio, con poco tiempo, no encontramos una puesta a punto. Es lo único diferente entre la primera carrera y las siguientes. Allí rodé cinco días, di 400 vueltas y la moto funcionaba muy bien con goma usada. Pero cuando llegas a otro circuito que solo tienes tres entrenamientos, empezamos muy bien pero vamos hacia abajo. Debemos entender por qué nos pasa eso y solucionarlo”.

“Voy muy motivado a Barcelona, es un circuito que me encanta, creo que tenemos ganas de volver a ser fuertes y estar luchando por la victoria, así que iremos con todo”.

Por último, Viñales valoró el protocolo de tener que correr una carrera tras conocer la desgraciada muerte de Jason Dupasquier.

“Nunca estás preparado mentalmente para algo así. Cuesta creer que alguien pueda perder la vida en un circuito con la seguridad que tenemos hoy en día. Realmente la caída de Jason fue muy mala suerte. Si Sasaki no hubiera estado ahí se hubiera ido hacia la derecha y no hubiera pasado nada, pero con el primer golpe y quedándose en medio de la pista, realmente es muy mala suerte. Me sabe muy mal y solo puedo darle el pésame a toda la familia y al equipo, que al final no deja de ser tu segunda familia”, zanjó el de Roses.

Las fotos de Maverick Viñales en el Gran Premio de Italia 2021 de MotoGP

