El Diablo lideró 21 de las 23 vueltas de la carrera tras ser superado por Pecco Bagnaia en la salida. Después de la caída del italiano y de deshacerse de Johann Zarco, que también la pasó por unos instantes, fue abriendo hueco desde el tercer giro décima a décima hasta llegar a tener una renta superior a los tres segundos.

Para Quartararo es su tercera victoria de la temporada, lo que unido al 'cero' de Bagnaia le pone más líder en el campeonato.

Sin embargo, lo que debía de ser un día de celebración quedó en nada por la triste noticia de la muerte de Jason Dupasquier, muy presente en el parque cerrado y a quien un Quartararo inusualmente calmado tras la victoria quiso dedicársela.

"Sensaciones muy raras. Cuando piensas olvidar un fin de semana en el que has hecho pole y victoria significa que no hay buen feeling, ese feeling de hiperactivo. Esta va por Jason. No es una gran sensación ganar y haber perdido a uno de nuestros amigos. Ha sido muy difícil hacer la carrera, sobre todo concentrarse en hacer estas 23 vueltas sabiendo que cada vez que pasas por esa curva solo tienes una cosa en mente. Antes de salir, durante el minuto de silencio, solo pensaba en ganar para él. Lo hemos hecho. Feliz por dedicárselo a él. Un día muy triste. Espero que la familia esté bien", declaró Quartararo.

Volviendo a la carrera, el #20 estrenaba el holeshot dinámico de Yamaha durante todas las vueltas y pudo comprobar la ventaja que le aporta.

"Cuando estaba detrás de Bagnaia, lo primero que vi es que el holeshot funciona muy bien. Cuando metía la cuarta y no había nadie a mi lado decía ‘esto es el holeshot’. Cuando he visto que se ha caído he pensado que tenía que empujar. Zarco me ha pasado y he tenido que hacer adelantamientos muy agresivos para hacerle perder tiempo e intentar abrir ese hueco que ha sido muy importante para ganar", explicó.

Su compatriota ahora es segundo del campeonato, pero a 24 puntos del de Niza. Y la próxima carrera es en Barcelona, su circuito predilecto.

"Muy contento de llegar la próxima semana a otro circuito y olvidar un fin de semana raro. En Le Mans pude hacer un podio en condiciones muy malas. Ahora estamos otra vez mostrando que estamos delante. Estaba un poco preocupado por el brazo porque esta es la carrera más física. No he tenido ni un poco de daño. En la última vuelta estaba pensando si me dolía un poco, remachó.

