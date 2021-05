Zarco: “Bastianini me golpeó por detrás, pero decidí tomar la salida”

La imagen surrealista previa a la carrera fue ver a Enea Bastianini por los suelos en la parrilla antes de comenzar. Después, en las imágenes de televisión, se pudo ver que Johann Zarco, prácticamente, había detenido su moto al llegar a los cuadros, y que el italiano empotró su moto contra el colín de la del francés.

"Muchas cosas sucedieron este domingo, incluso antes del comienzo. Bastianini me golpeó. Todos salimos de esa última curva, acelerando y frenando para mantener los neumáticos en temperatura y estar listos para el inicio y en la televisión se puede ver lo que pasó. Lo importante es que no salió nadie lastimado. Pero pensé que mi moto, cuando me golpeó, estaba dañada y que iba a arruinar mi carrera”, explicó Zarco este domingo tras acabar cuarto en Mugello.

“Miré la moto y vi que estaba bien (el golpe estaba justo en el colín), y tomé la decisión de salir. El comienzo no fue genial, pero pude mantener mi posición. Pecco (Bagnaia) cayó de inmediato en 'Arrabiata 2' y el objetivo era no dejar escapar a Fabio. Me sentía muy cómodo con los neumáticos nuevos. No quería caer en la primera vuelta, Pecco cayó en la segunda. La estrategia era pasar a Fabio [Quartararo] en la recta y mantenerlo atrás. Funcionó al principio, pero luchó duro para pasarme cada vez más pronto, para que no pudiera alcanzarle en la recta”, valoró.

“Lo hizo muy bien, un poco como en Qatar, era más o menos la misma estrategia. Estaba bastante bien, pero pude ver que me faltaba algo en la moto, se movía mucho y eso me gastó mucha energía. Tal vez podría haber mantenido a Fabio tomando más riesgos con el tren delantero, pero era fácil estrellarse”

Tras perder contacto con Quartararo, que se escapó liderando la carrera, Zarco fue muchas vueltas segundo, por delante de Miguel Oliveira, hasta que le pasó, igual que Joan Mir a continuación.

“Al principio, con Oliveira atrás estuve bastante bien, también con Mir, pero luego me empezó a faltar mucha energía. Hice un esfuerzo durante tres vueltas y lo pasé bien, pero tan pronto como quise tomar un poco de aire empezaron de nuevo y me pasaron. Me hubiera gustado estar en el podio, pero me faltó un poco de energía", aseguró el de Pramac.

Pese a terminar cuarto, Zarco da un salto en la general y se coloca segundo, aunque a 24 puntos de su compatriota, Quartararo.

“Ser el segundo en el campeonato es muy bueno. 13 puntos son un buen botín. En los podios se obtienen muchos puntos de inmediato, como los 25 que ha sumado Fabio que son muy importantes para él. Pero para mí, con tantas dificultades, 13 son bastantes. Mugello es un circuito donde habitualmente tuve dificultades en MotoGP. Por eso estar cerca del podio y terminar cuarto es una gran satisfacción”, zanjó el chico de la Costa Azul.

