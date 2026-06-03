Vídeo: así vivió Ducati el regreso de Márquez y el podio de Bagnaia 'en casa'

Ducati tenía marcada en rojo, nunca mejor dicho, la fecha del GP de Italia 2026, y quedó claro que era un fin de semana especial cuando presentaron una decoración muy novedosa que celebraba sus 100 años de historia combinando varios de los modelos míticos que han creado.

Ahora, en el 'Inside Ducati', podemos ver cómo se vivió desde dentro la ronda en Mugello, que veía el regreso de Marc Márquez tras pasar por quirófano y perderse el domingo de Le Mans y la ronda completa Barcelona.

"Marc Márquez ha vuelto con fuerza, dejándoselo todo una vez más. Paso a paso, nos regaló dos carreras magníficas. ¡Bravo por él", dice el equipo en la presentación del vídeo, que arranca con Márquez encontrándose con Pecco a la llegada al circuito.

Tras explicarle a Bagnaia cómo se encuentra, el italiano le sugiere que debería haberse operado antes, durante la pausa invernal, entre temporadas. Márquez explica: "Me di cuenta en el test de Jerez. El problema es que durante el fin de semana no me dolía, pero sentía que de vez en cuando, me iba largo, cometía errores... sin saber por qué. Y en el test de Jerez me dije '¿qué pasa aquí?' Y fui directo a los doctores y les dije que me miraran bien esto".

"Porque vi que cuando me ponía en esta posición [y se coloca recto como si fuera sobre una moto] el tornillo tocaba el nervio y era como que se desconectaba, sin dolor, pero era peligroso. Sobre todo girando hacia dentro. Y me di cuenta en el test de Jerez, porque en el fin de semana tienes tanta adrenalina que no...".

Luego, cuando ven el diseño especial de la moto de Ducati, revela que probó una moto pero no en circuito, sino en carretera, y con el calzado de su hermano, un 43 de número, para poder meter el pie con el soporte que llevaba, que de hecho pidió no llevar en Mugello.

"Pero el problema es el peso. Si camino sobre el pie, se rompe".

El vídeo adopta otro tono más simpático cuando el equipo, con Pecco Bagnaia como especialista, se ponen a los fogones a cocinar pizzas. Y luego, salen a pista, donde el #63 se da cuenta muy pronto de que esta vez será diferente: "Comparado con el año pasado, gira mejor, es más fácil". Más pesimista era Marc: "No hay grip, no gira porque no hay grip. El resto más o menos está bien".

El doctor Charte habla con Tardozzi sobre el 'Apto' que finalmente conseguiría el #93.

Pero no te hacemos más spoilers, mira el vídeo completo a continuación, y disfruta:

Mira: INSIDE Ducati - GP de Italia 2026 de MotoGP