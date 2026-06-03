Aleix Espargaró opina que la MotoGP de 850cc será "más divertida"

Entre bastidores, el desarrollo de los nuevos prototipos de MotoGP avanza a toda velocidad. Los puntos clave del nuevo reglamento para 2027 son una reducción de la cilindrada de 1.000 a 850 centímetros cúbicos. Además, se prohibirán los dispositivos de altura, y se reducirá ligeramente el tamaño de los alerones. Por otro lado, Pirelli sustituirá a Michelin como proveedor único de neumáticos de la categoría reina.

Los test privados realizados hasta ahora se han llevado a cabo a puerta cerrada. Aparte de unas pocas fotos en las redes sociales, apenas ha salido nada de las nuevas máquinas a la luz pública. Todavía habrá que esperar para poder hacerse una idea de las nuevas motos.

El lunes 22 de junio tendrá lugar una jornada de pruebas en Brno, tras el Gran Premio de la República Checa. Entonces, los pilotos titulares de cada fábrica pilotarán por primera vez los nuevos prototipos de 850cc. Sin embargo, este día de ensayos también se celebrará a puerta cerrada, no permitiéndose la entrada de representantes de los medios de comunicación al paddock. Aún no se ha decidido si el test del lunes 21 de septiembre en Austria será a puerta abierta.

Los pilotos de pruebas de las cinco marcas de MotoGP tampoco pueden hablar hasta ahora, en detalle, sobre las nuevas motos. Pero recientemente, Aleix Espargaró, que desempeña ese papel en Honda, reveló algunas impresiones.

"Realmente no puedo hablar de este proyecto, pero lo que sí puedo decir es que la moto de 850cc es increíblemente divertida", afirmó el español a la realización internacional de MotoGP. "Es mucho más divertida que la moto de 1.000cc".

"Los neumáticos Pirelli tienen un agarre fantástico y, con un poco menos de par motor, a bajas revoluciones, se puede jugar un poco más en el vértice de la curva. La moto pesa más de diez kilos menos, por lo que los cambios de dirección son excelentes. Creo que los aficionados que lo vean desde casa también se lo pasarán en grande, porque, en mi opinión, habrá muchos más duelos. Estoy deseando enseñarles a todos la nueva moto".

Aleix Espargaró, HRC Honda Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Aunque el nuevo prototipo de 850cc tendrá algo menos de potencia y será algo más lento en las rectas debido a la prohibición de los dispositivos de altura, seguirá siendo una moto extremadamente rápida.

En los ensayos realizados hasta ahora, se ha filtrado que la moto de 850cc es algo más lenta que las actuales, pero no mucho más. Dependiendo del circuito, se calcula que solo lo serán de dos a tres segundos. Espargaró también confirma esta tendencia: "No puedo dar cifras exactas, pero lo que sí puedo decir es que hemos comparado ambas motos, la de 1000cc y la de 850cc, y están más cerca entre sí de lo que la gente ha afirmado".

Espargaró tendrá que estar unas semanas más de baja

El veterano corredor de 36 años asistió recientemente a su carrera en casa, el Gran Premio de Catalunya en Barcelona. Dado que Johann Zarco, del LCR, deberá estar de baja varias semanas debido a una lesión de rodilla, tras su grave accidente en Montmeló, la casa del ala dorada ahora necesita un piloto sustituto.

Es poco probable que Espargaró sea candidato para ello. En abril, el catalán sufrió una grave caída durante unos entrenos privados en Sepang (Malasia). Se fracturó varias vértebras y tuvo que ser operado.

"Estoy bien", dijo Espargaró a finales de mayo, al describir el accidente: "Fue totalmente culpa mía. Frené demasiado tarde en la larga contrarrecta de meta, bloqueé el freno trasero y salí volando".

"Fue un fuerte highside, probablemente la peor caída de mi carrera deportiva. Aterricé de espaldas y me rompí cuatro vértebras. Por suerte, los cirujanos hicieron un trabajo excelente durante la operación".

El #41 confirmó que aún pasará un tiempo hasta que pueda volver a subirse a la moto: "Ya ha pasado un mes. Todavía necesito unos meses para recuperarme. Espero poder volver a subirme a la moto en la última parte del verano, cuando llegue el nuevo prototipo de 850cc de Japón. Entonces, con suerte, estaremos listos para seguir avanzando en el desarrollo".

Hasta ahora, Takaaki Nakagami ha sido el principal piloto a cargo del nuevo prototipo. Desde el principio, se planeó que Espargaró trabajara primero con la moto de 1000cc, y pasara al proyecto de 850cc a lo largo del verano. Honda aún no ha confirmado si el japonés sustituirá a Zarco en el equipo LCR en las próximas carreras de Italia (Mugello) y Hungría (Balaton Park).