Martín: "Estoy contento por Bezzecchi, vivir el podio de Mugello fue una experiencia inolvidable"

Después del fiasco que supuso para Jorge Martín el GP de Catalunya, en el que se cayó seis veces y salió con cero puntos, la visita a Mugello el pasado fin de semana fue la otra cara de la moneda para el corredor de Aprilia, capaz de reponerse del traspié de Barcelona y de las heridas físicas para sumar 29 puntos, con dos segundos puestos, tanto el sábado como el domingo.

Con cuatro victorias en las siete primeras paradas del campeonato, es evidente que ahora mismo el hombre fuerte de la parrilla de MotoGP no es otro que Marco Bezzecchi, que se convirtió en un rodillo en Mugello para cruzar la meta con 3.5 segundos de ventaja sobre Martín y liderar un nuevo doblete 1-2, el primero en Italia, para Aprilia.

Sin embargo, precisamente ese dato es lo que lleva a pensar que Martín tiene la situación en el mismo punto que en 2024, cuando logró su primer título de campeón de MotoGP. Con solo una victoria y un cero ya en su casillero, el madrileño está a solo 17 puntos de su compañero, una distancia que con el nuevo sistema de 37 puntos por gran premio, no es nada.

La situación, recuerda un poco a la de 2024, tras las siete primeras carreras del año, entonces, Pecco Bagnaia acumula cuatro victoria y Martín solo dos, pero lideraba la general con 18 puntos sobre el italiano, gracias a sus victorias los sábados y a qué, entonces, no había sumado ningún cero.

El propio Pecco lo dijo en Le Mans, tras el primer triunfo de Martín este año: "Está desplegando la misma estrategia que en 2024, ir de menos a más, por supuesto que es un claro favorito al título".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sobre las diferencias o similitudes entre aquella lucha con Bagnaia y la de ahora con Bezzecchi, la respuesta no es sencilla para el español. "Es diferente porque Marco es otra persona, otro piloto, pero a fin de cuentas la situación es muy similar", dijo.

"Entonces, yo tenía moto de fábrica igual que Pecco, pero estaba en otro equipo. Ahora, con Marco, estamos en la misma casa, nos vemos por la mañana, por la tarde, y al final es un poco extraño. Pero tenemos una buena relación que es importante, con Pecco también la tenía, y aunque somos rivales en pista y oponentes, lo importante es que nos ayudemos para batir al resto y, luego, ya pelearemos nosotros, por lo que tengamos que pelear".

La lucha por el título puede esperar

El domingo, tras las emociones de una carrera que fue complicada para Jorge y después de vivir un podio antes miles de aficionados italianos entregados con Marco y Pecco, Martín no quiso de ninguna manera postularse por el campeonato de 2026.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

"Yo siempre voy a luchar por el título, voy a luchar por ser campeón siempre mientras exista una posibilidad matemática, pero pensar en eso, en el título, ahora mismo no me aporta nada. Lo que me aporta es trabajar cada día en casa, madrugar cada mañana y entrenar siete horas seguidas, y eso es lo que me llevará a final de año a luchar por el título, o no. Ya veremos".

Piense o no en el título, lo que está claro es que la Aprilia está lista para lucharlo. "Honestamente, creo que la moto nos va a permitir ser ya competitivos en todos los circuitos, en unos sufriremos más y en otro menos, pero la moto funciona, el equipo funciona y el método también, es una suma de factores que nos permite tener estos resultados".

"Pero en este deporte no te puede dormir porque a la que te despistar el resto te come, los rivales y las otras fábricas son muy fuertes".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, en el podio de Mugello celebrando con los fans italiano Foto de: MotoGP Sports Entertainment Group

Feliz por Bezzecchi

Pese a qué, sobre el papel, ahora mismo son los dos máximos rivales en la lucha por el título, Jorge aseguró haber vivido con emoción el podio de Mugello.

"Estoy contento por Marco, el podio ha sido impresionante, solo estar ahí, verlo y la emoción del momento, incluso escuchar el himno (italiano) ha sido muy bonito, seguro que para Marco habrá sido algo inolvidable", dijo.

"Aunque haya perdido la carrera no tiene nada que ver poderme alegrar por mi compañero, que lo ha dado todo igual que hice yo. Me alegro que lo disfrutara. Creo que nunca había tenido un compañero de equipo que me haya apretado tanto como Marco, y eso me hace mejorar mucho".

"Por supuesto que me hubiera gustado ganar el domingo, todo lo que sea restarle punto a Marco será positivo para nosotros, pero en una de sus mejores pistas y ante su afición, poder acabar segundo es un muy buen resultado. Debemos seguir en esta línea", concluyó el #89.