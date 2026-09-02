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Artículo especial
MotoGP GP de Aragón

Vídeo: ¡Ducati ya cree! Así se vivió el dorado fin de semana de Márquez en Aragón

Ducati admite que está "empezando a creer" en el décimo título de Márquez tras ganarlo todo en Aragón. Así se vivió desde dentro el fin de semana de Motorland.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:

Después de sumar todos los puntos posibles, Marc Márquez ya es segundo en el campeonato, y por supuesto, muchos ya se hacen la pregunta de si, pese a las dos carreras que se perdió, se puede llevar este año el décimo mundial, el octavo de MotoGP.

Apunta:

En el podio de Motorland Aragon sonó el 'Sí, se puede', y Ducati responde en el Inside en el que repasa el fin de semana: "Estamos empezando a creer". Atento a cómo se vivió el gran premio desde dentro del equipo italiano. Y, si no te aparece el vídeo en la parte superior, haz click aquí.

El fin de semana también tuvo muchos compromisos fuera de pista para el #93, y en el vídeo se aprecia una vez más su enorme calidad humana en sus encuentros especiales con algunos fans. El estreno en pista dejó alguna duda, pero Márquez ya lideró la FP1 para mostrar su candidatura a lo que venía. Luego, en la Práctica, Bezzecchi, a ritmo de récord, le sorprendió, como también haría en la FP2 y en la clasificación, con un nuevo récord.

Un Márquez sonriente apuntaba sus 'errores' en la curva 1 y en la 12 en su primer ataque, antes de mejorar cuando fue 'más calmado', y esa tranquilidad hacía presagiar que todo podía mejorar. La victoria en la carrera sprint ya dejó la primera gran alegría del fin de semana, y en el 'Inside' se ve a Márquez celebrándolo con una cerveza dentro de la piscina de refrigeración que usan los pilotos para recuperar la temperatura y relajar los músculos.

Lo más interesante del vídeo, como imaginarás, es cómo se vivió la carrera, con la emoción que dejaron los duelos sobre el asfalto, y la explosión de júbilo final, tras lo que, admite Ducati, empiezan a creer en que es posible coronarse.

Los 19 puntos que lleva de ventaja Jorge Martín a falta de nueve rondas ya no parecen insalvables.

No te pierdas tampoco las bromas de Márquez con Marco Bezzecchi tras la carrera y la felicitación de Pedro Acosta, que en 2027 será su compañero también vestido de rojo...

Mira: Inside Ducati del GP de Aragón 2026 de MotoGP

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