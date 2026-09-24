Bagnaia revela que hizo caso a Dani Pedrosa en Austria: "Fue un buen consejo"

Pecco Bagnaia sigue luchando para tratar de levantar cabeza en el Mundial de MotoGP. Al piloto italiano volvieron a torcérsele las cosas, tras su crisis de 2025, a partir del Gran Premio de Gran Bretaña de este curso, con resultados muy pobres y sin encontrar una respuesta a su falta de rendimiento respecto a otros pilotos de Ducati, ni él ni su equipo, por más que le sigan dando vueltas a la Desmosedici GP26.

El tricampeón del mundo vivió uno de sus momentos más bajos en la jornada del sábado del GP de San Marino, en Misano, su carrera de casa y ante su público. Tras ser 19º en los entrenamientos libres del viernes, en la clasificación no pudo pasar de la Q1, 14º (su peor resultado histórico en la pista Marco Simoncelli), mientras que en la sprint solamente pudo ser 13º. En la carrera larga del domingo directamente terminó por los suelos.

Su difícil situación, que acabó con una conversación con Fabio Di Giannantonio sobre la Ducati grabada 'off the record' y emitida por DAZN, que #63 incluso afeó a la televisión española, ha provocado múltiples opiniones. Una de las más valiosas fue la de Dani Pedrosa, precisamente como comentarista de DAZN.

El probador de KTM lanzó un consejo en directo a Bagnaia. "Sé que lo que voy a decir va a sonar raro, porque estamos en el Mundial de MotoGP y lo que priman son los resultados, pero creo que Bagnaia tiene que dejar de pensar en los resultados", empezó diciendo el #26.

"Tiene que centrarse en pilotar, en ir buscando, cada vez más, el recuperar su pilotaje, digamos. El pilotaje vuelve con las sensaciones, está claro. Cuando no tienes confianza, no puedes pilotar cómodo. Pero cuando siempre tienes en mente el resultado, que no estás en la Q2, si no te sale la primera fila, o no estás en el podio... Todo lo demás lo vas a juzgar de una manera más negativa. Tiene que olvidarse del resultado. Sería casi el único camino para empezar a recuperar sensaciones".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Al italiano le llegaron las palabras del español, como dijo el jueves en su llegada al Red Bull Ring para el Gran Premio de Austria. El piamontés trató de aplicarlo, como reveló el sábado, y la cosa no le fue mal del todo: pese a otro mal viernes, en este caso superó la Q1, se clasificó séptimo en parrilla y terminó la carrera al sprint en la sexta plaza, aprovechándose de la caída de Pedro Acosta.

"Hice lo que me aconsejó Dani Pedrosa la semana pasada en DAZN: dar más vueltas para entender la moto, sin pensar en los resultados. Y fue un buen consejo. En realidad, es algo en lo que yo también estaba pensando, pero no me salía, porque no es fácil no fijarse en los resultados, sobre todo porque para eso estamos aquí. Y hacerlo en una carrera en casa, como la de Misano no es nada sencillo", empezó diciendo Bagnaia el sábado a los periodistas, entre los que estaban los de Motorsport.com.

"El viernes hicimos un buen trabajo, porque dimos muchas vueltas y preparamos bien la carrera al sprint, pero no conseguí un buen tiempo porque con el neumático blando y el medio tenía las mismas sensaciones. En la FP2 del sábado hicimos un ajuste en la configuración que me ayudó y, cuando monté la goma blanda, noté ese agarre extra que me faltaba".

"Luego, decidimos correr la Sprint con el neumático medio precisamente para preparar la carrera larga del domingo, también porque sabía que con el blando iría un poco mejor en las primeras vueltas, pero que, en cuanto al resultado, no habría cambiado mucho. En mi opinión, fue bastante bien, porque entendimos más cosas y supimos hacia dónde ir con la configuración para dar un paso más", cerró el turinés.