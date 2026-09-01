Rivola: "Hemos hecho 'catenaccio', debemos aprender eso de Márquez"

Tras el clamoroso triplete de Silverstone, en Aprilia eran conscientes de que Aragón sería un escollo más complicado de superar en la lucha por el título de MotoGP 2026. En primer lugar, porque Marc Márquez siempre ha sido un maestro en las subidas y bajadas de Alcañiz, pero también porque históricamente la RS-GP nunca ha afrontado especialmente bien las características del trazado.

Mientras el piloto de Ducati cumplió los pronósticos, con un doblete que le valió su octava victoria en carrera en MotorLand en categoría reina y volver a ser segundo de la general, a 19 puntos de Jorge Martín, los hombres de Noale supieron jugar bien a la defensiva. El madrileño logró dos quintos puestos, pero sobre todo Marco Bezzecchi fue capaz de firmar la pole y el récord de la pista en la "guarida del lobo", conquistando después dos terceros puestos en carrera que le mantienen a 24 puntos de la cabeza en el Mundial. Por eso, el balance de Massimo Rivola, CEO de la marca con sede en Milán, ante los micrófonos de 'Sky Sport MotoGP' fue más que positivo.

"Obviamente todo hay que ponerlo en perspectiva, porque el fin de semana ideal es Mugello, donde eres primero y segundo y tienes a todas las Aprilia delante. Aquí sabíamos que estábamos un poco más a la defensiva, teníamos que hacer un poco de 'catenaccio', y debo decir que fue una grandísima satisfacción hacer la pole con 'Bez' en casa de Marc", dijo Rivola.

"Pero aquí estás en casa de Márquez, y lo vimos en carrera: cuando decidió dar un tirón, hizo tres vueltas impresionantes, pero creo que Pedro Acosta hizo el adelantamiento del año [a Bezzecchi], con el coraje de meter la moto a 350 km/h. Luego, estaban todas las condiciones de las que pudo aprovecharse, pero enhorabuena a él".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

Aunque las otras Aprilia, de Trackhouse, sufrieron en Aragón, con Ai Ogura sin correr por lesión y con Raúl Fernández sin poder acabar la carrera del domingo por un problema técnico, Rivola no les ve del todo fuera de la pelea. Sin embargo, el directivo sigue pasando la pelota del favoritismo al multicampeón de Cervera.

"Trackhouse, en mi opinión, sigue ahí, pero si nosotros no estamos acostumbrados a estar ahí delante, ellos lo están todavía menos. Así que en clave Mundial todos sabemos que el nombre [favorito] es uno, el de Marc Márquez. Lo dijimos desde el inicio de la temporada y seguimos diciéndolo ahora, sobre todo después de una carrera como Aragón, en la que por enésima vez ha demostrado que cuando hay que lograr los 37 puntos, él los logra".

Al margen de todo, tras el parón veraniego Aprilia parece haber vuelto con la actitud correcta, y con la intención de creer hasta el final, aunque batir a un rival del calibre del #93 no será sencillo.

"Es cierto que hemos hecho los movimientos correctos, también los de cara al futuro, pero no basta. Estamos aquí, nos la tenemos que jugar hasta la última carrera y sabemos que tenemos un rival como Márquez, que es uno de los pilotos más fuertes de la historia. Tener el honor de intentar batirle es precioso, es un estímulo enorme y lo intentaremos hasta el final".

Rivola volvió después sobre el concepto del 'catenaccio' que había expresado anteriormente, subrayando que también su rival de Ducati lo está aplicando con maestría esta temporada, como demuestra el hecho de que en los últimos 7 grandes premios haya conseguido cuatro victorias, pero también tres séptimos puestos.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Creo que de Marc también hay que aprender esto. Si ves Mugello y Silverstone, parece que esté en crisis y en realidad se lleva puntos a casa sin asumir riesgos, porque sabe que la regularidad es lo más importante. Luego, cuando hay que llevarse la victoria, porque sabe que es el más fuerte, lo hace. Así que tenemos que aprender mucho de él, de esta astucia y capacidad suya, porque uno la tiene o no la tiene. Pero de los fuertes siempre se puede aprender".

"Siempre les digo a los míos que no debemos poner mala cara cuando nos llevamos a casa un cuarto, un quinto o incluso un tercer puesto, porque uno se acostumbra rápido a lo bueno, pero no olvidemos que luchamos contra colosos y contra quien está acostumbrado a ganar mucho más que nosotros. Claramente, sin embargo, si hay alguien que cree que Bezzecchi y Martín pueden convertirse en campeones del mundo ya desde el año pasado, ese soy yo", añadió.

Entre otras cosas, hace un año, entre las lesiones y la crisis interna con 'Martinator', parecía casi imposible pensar que hoy pudiera estar liderando el Mundial de MotoGP, a 9 citas del final. Pero según el exdirigente de Ferrari, es un mérito añadido para Aprilia haber insistido en retenerlo.

"Cuando vi el test en Tailandia, pensé que se jugaría el Mundial. Es un poco la demostración de que hicimos bien en luchar el año pasado para retenerlo y la satisfacción de verlo contento. Pero también la satisfacción de ver que Bezzecchi, junto al equipo, ha construido una moto claramente competitiva, y es un piloto mucho mejor de lo que probablemente muchos han pensado durante su carrera deportiva", concluyó.