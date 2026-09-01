Yamaha critica a Quartararo y le cierra la puerta para el test de Austria

La negativa de Yamaha de dejarle probar los neumáticos Pirelli antes de acabar la temporada, provocó que Fabio Quartararo explotara durante el último gran premio, celebrado en Aragón.

El piloto francés sorprendió el sábado con unas fuertes declaraciones en las que aseguró: "Por motivos personales, no quiero ayudar". El domingo, tras cruzar la meta último en Motorland, el francés, que el día anterior se había negado a explicar cuáles eran esos "motivos personales", amplió el foco de su critica, centrándose en la prueba de los neumáticos Pirelli que llegan la próxima temporada: "Para aclarar las cosas, es que... no sé si puedo decir esto, pero lo diré de todos modos: quería hacer el test de Austria. Pero, lamentablemente, Yamaha no quiere que pruebe los neumáticos Pirelli", desveló.

La tensión entre Yamaha y Quartararo viene de lejos, pero según ha informado el periódico francés l'Equipe, las hostilidades escalaron a partir del cambio del moto V4 tradicional, al cuatro en línea de esta temporada en la M1.

"La relación ya se había complicado un poco antes, sobre todo por las discusiones que habíamos tenido sobre qué moto usar en 2026", explica Quartararo en ese periódico. "Para mí, la elección era clara: teníamos que seguir con el motor de cuatro cilindros en línea. Yamaha finalmente decidió apostar por el V4. Fue difícil de aceptar", añade el piloto, que estuvo pidiendo ese motor en línea, insistentemente, desde 2023.

Paolo Pavesio, director ejecutivo de Yamaha Motor Racing, destaca la falta de objetividad del francés, al tiempo que matiza sus críticas sobre la efectividad de las nuevas piezas que le ofrecieron probar durante el gran premio.

"Fabio se queja constantemente de que no estamos desarrollando la moto, y cuando le pedimos que pruebe piezas nuevas, nos critica por ello, diciendo que se desorienta", continua L’Equipe. "Le falta objetividad. Por supuesto, no estamos al nivel que nos gustaría. Pero, al igual que nuestros rivales, estamos intentando avanzar", añade.

Massimo Meregalli, director del equipo Yamaha, en el box Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

El centro del enfado, ahora, de Quartararo, es que Yamaha no le dejó probar los neumáticos Pirelli en el test de Brno, en junio, y le ha cerrado la puerta a hacerlo en el de Austria, abierto a todos los equipos y pilotos.

"Para los test de Austria contaremos con Toprak Razgatlioglu y, sin duda, con Izán Guevara (recién anunciado como nuevo piloto de Pramac), ya que estarán con nosotros el año que viene", afirma el director del equipo, Maio Meregalli, dando portazo a la petición del campeón de 2021.

"Todos los fabricantes han tomado esta decisión", asegura el italiano. "Jorge Martín y Ai Ogura no probarán la Aprilia, Pecco Bagnaia no probará la Ducati, Pedro Acosta no probará la KTM, y tampoco dejaremos que Jack Miller pruebe nuestra moto de 850 cc…", puso como ejemplo, por más que KTM dejó a Acosta probar la moto en Brno, igual que Honda se lo permitió a Joan Mir y Luca Marini.

Meregalli no dejó pasar la oportunidad para lanzar una puya al, hasta hace poco, la gran referencia en Yamaha. "Fabio debería seguir el ejemplo de Miller: siempre lo da todo y se asegura de que, incluso en los momentos difíciles, todo el mundo mantenga el buen ánimo", solto la patacada Meregalli.