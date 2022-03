"Trataré de adaptarme a Suzuki, pero cada uno tiene su propio estilo", dice Suppo

Cargar el reproductor de audio

Una de las noticias de mayor impacto en los días previos al inicio de la temporada MotoGP 2022 fue el anuncio por parte de Suzuki de la contratación del italiano Livio Suppo como nuevo team manager de la estructura japonesa, que tras la marcha de Davide Brivio a principios de 2021 había mantenido vacante esta estratégica posición.

Pese a que Suzuki esperó hasta el último momento tratando de recuperar a Brivio, quien anunció que iba a seguir un año más trabajando para Renault en las carreras de coches, la palabra dada por el líder del proyecto, Shinichi Sahara, de cubrir la posición antes de empezar el curso, precipitó que el fichaje de Suppo se cerrara en pocas horas.

"Sahara, a última hora, me llamó para preguntarme si estaba interesado en volver a MotoGP, y sinceramente, pensé que era una gran oportunidad para volver a este gran deporte, con grandes pilotos, y aquí estoy", explica el propio Suppo en una vídeo entrevista publicada por Suzuki en sus redes sociales.

Tras once temporadas en Ducati y ocho en Honda, Suppo lleva cuatro años fuera del paddock, un tiempo en el que MotoGP ha experimentado grandes cambios y se ha igualado al máximo.

"Lo primero es felicitar a Dorna y a la MSMA (asociación de constructores), que han hecho un gran trabajo. Especialmente con la introducción del proveedor único de software, el nivel de las motos está cada vez más igualado, y esto es muy bueno para el espectáculo. La otra cara de la moneda es que esta igualdad lo hace más difícil que antes para los pilotos, porque el nivel de competencia es aún más alto", valora.

Una ausencia que el ejecutivo italiano espera compensar con su larga experiencia.

"Sinceramente, no me preocupa tanto el hecho de haber estado cuatro año fuera, porque más de 20 años de experiencia no se pueden ‘cancelar’ de un día para el otro. Es cierto que llegaré justo antes de la primera carrera, pero conozco el paddock y conozco a algunas personas del equipo, así que confío en poder empezar a trabajar desde el principio".

En ese sentido, una de las incógnitas que se presentan es si Suppo mantendrá un perfil continuista con la labor de Brivio o tratará de imponer su personal sello en esta nueva etapa.

"Cada uno tiene su propio estilo y cada equipo tiene sus propias características, así que seguro que tendré que escuchar mucho a toda la gente del equipo. Haré todo lo posible para hacer un buen trabajo y adaptarme al estilo de Suzuki, pero también aportando algo de mi propia experiencia personal".

Uno de los desafíos más importantes que se le presentan a Suppo, a corto plazo, es decidir la alineación de pilotos para la próxima temporada, con Joan Mir y Alex Rins acabando contrato a final de este año.

"Estoy contento con ambos pilotos. Creo que Suzuki, desde su regreso, ha sido muy inteligente a la hora de elegir buenos corredores, ambos ya han demostrado que son capaces de ganar carreras. Además, la moto, desde fuera, parece haber dado un gran paso desde el año pasado. He visto los resultados de los test y me parece que todo el mundo está contento, y realmente creo, y haré todo lo posible, para que Suzuki sea uno de los principales aspirantes al título", zanja el de Torino.