Rins: “El error en la elección del neumático me condenó”

El piloto de Suzuki llegaba a la última carrera del curso a cuatro puntos del subcampeonato en lucha con Franco Morbidelli, y empatado a puntos en la general de constructores. Sin embargo, Alex Rins se quedó fuera de la pelea en pocas vueltas tras una salida fulgurante, achacando el problema a la elección del neumático.

Michelin llevó al Gran Premio de Portugal cuatro compuestos traseros, dos de ellos duros, uno simétrico y otro asimétrico, con el lado izquierdo más reforzado. Todos los pilotos salieron a la carrera con el duro simétrico, menos los dos pilotos de Suzuki, Joahnn Zarco y Maverick Viñales, que optaron por el asimétrico.

“Estoy muy contento por cómo ha ido el campeonato después de los altibajos de principio de año. Ha sido un pena no tener oportunidad de luchar por el título de constructores y por el subcampeonato, en esta última carrera, por no elegir bien el neumático trasero. Al principio iba bien, pero a la que han pasado unas vueltas, no podía pilotar en las curvas a izquierda”, explicó Rins este domingo.

El catalán, que salía décimo en parrilla, llegó a colocarse sexto nada más empezar, pero poco a poco fue perdiendo posiciones hasta acabar el 15º.

“No pensaba ni acabar tercero el Mundial por cómo ha ido la carrera. Cuando he visto que iba perdiendo posiciones y que Pol (Espargaró) estaba por allí delante, pensaba que iba a acabar cuarto o quinto. Así que, después de cómo ha ido la carrera, ser tercero ha sido una gran noticia de la que me he enterado cuando he llegado al box”, admitió.

A la hora de hacer balance de la temporada, Rins no puede olvidar la grave lesión que sufrió en la Q2 del primer gran premio del año.

“Me quedo con el esfuerzo que he hecho después de la lesión. He aprendido a luchar y me ha hecho mucho más fuerte los malos momentos que hemos pasado en esa parte del campeonato. Lo que cambiaría es alguna de las caídas que sufrimos en Le Mans y Austria, fue lo más doloroso”.

“Personalmente, me pondría un 8,5 a la temporada, hemos conseguido mejorar el resultado final, que era el cuarto del año pasado. No me pongo un 10 porque eso hubiera sido el subcampeonato, y no lo hemos conseguido”.

Rins acabó quinto en su segundo año en MotoGP, cuarto en el tercero y tercero en el cuarto…

“Es igual de valioso el tercer puesto de este año que el cuarto del pasado. A ver si el año que viene llega el primero. Y si no puede ser, el segundo para seguir la línea. Ha sido un año muy duro. El pasado también fue duro, pero me gusta ver que voy creciendo como piloto y aprendiendo cosas nuevas”.

Tras caerse el viernes, Rins se quejó del hombro lesionado y avisó de un posible paso por el quirófano.

“Molestias en el hombro no tengo, por suerte solo fue el golpe del viernes. Aún no tengo todo el músculo bien en el brazo derecho, he sufrido un poco en carrera, pero no es excusa. Voy a ver al doctor Mir, que hace meses que no hacemos una revisión, para valorar cómo estoy y si, finalmente, decidimos pasar o no por el quirófano”.

Rins mantiene una amistad fraternal con el nuevo campeón del mundo de Moto3, Albert Arenas.

“El título de Albert va a traer consecuencias en los piques y vaciladas que tenemos, nos picamos mucho y ahora él tiene algo que yo no he conseguido. Lo voy ya asumiendo, me lo va a recordar a cada momento. Bromas a parte, estoy muy feliz por él, se lo ha merecido”, zanjó el de Suzuki.

