Aleix Espargaró: “A Zarco no le importa qué le pueda pasar a los demás pilotos”

El de Aprilia, que este domingo terminó el octavo y cerró con buen sabor de boca una temporada para olvidar, fue muy explícito el día anterior, cuando empleó su perfil en redes sociales para criticar la actitud de Zarco.

El francés del equipo Esponsorama cruzó la pista con su Ducati humeando y en plena sesión de ensayos, por una zona en la que las motos circulan a gran velocidad, cosa que hizo enfurecer a Espargaró.

“Otro gran trabajo de Dirección de Carrera, que no penaliza a un piloto que cruza la pista con el motor de su moto roto y perdiendo aceite”, lamentó el #41 a través de Twitter.

Este domingo, tras la carrera, el mayor de los hermanos de Granollers (Barcelona) fue un poco más allá, al asegurar que siempre es el mismo, en este caso Zarco, el que no aprende y siempre manifiesta una actitud muy poco responsable con sus compañeros.

“Cuando la moto saca humo, uno no sabe de dónde sale. El problema es que Zarco nunca aprende. Hoy golpeó a dos pilotos delante de mí, es increíble. No tengo nada en su contra, pero si ves humo saliendo de la moto no puedes cruzar la pista en una curva de cuarta marcha, en la que la gente llega con el gas a fondo a casi 200 kilómetros por hora”, detalló el catalán.

“Si alguien viene por detrás, y hay aceite o agua, esta persona puede morir. Es una cuestión de responsabilidad. A él no le importa nada de lo que les pueda ocurrir al resto de pilotos, eso es lo que me hace enfurecer”, ahondó Espargaró, que en este sentido coincide con la radiografía que hace del francés su hermano Pol, que también se las ha tenido con él en varias ocasiones.

