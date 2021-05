Hasta que no se bajó de la moto, llorando, y se fue prácticamente directo hacia la Clinica Mobile, la mayoría de los indicativos llevaban a pensar que la causa del derrumbe había sido un exceso en el consumo de gomas. Sin embargo, el bajón que mostraron tanto las pantallas de televisión como las de tiempos hacían pensar que seguramente había algo más, un extremo que se confirmó a los pocos minutos de cruzar la meta, el 13º, a casi 19 segundos de Jack Miller, el ganador.

A media carrera, Quartararo perdió la fuerza en su brazo y el liderato del Mundial, que ahora pasa a manos de Pecco Bagnaia por solo dos puntos. Ya más tranquilo, el ganador de las anteriores dos carreras atendió a los periodistas, lógicamente abatido, desorientado, agobiado y sin saber cuáles serán los pasos que llevará a cabo para tratar de sobreponerse a ese síndrome compartimental del que ya se operó en junio de 2019, en su primera temporada en MotoGP.

Esta dolencia, muy habitual entre los pilotos, se produce cuando el músculo de los antebrazos aumenta tanto de tamaño que presiona las fascias que los recubren, circunstancia que hace que el brazo se agarrote y pierda sensibilidad.

“Iba líder sin problemas, me distancié un segundo [de Miller], y a media carrera me quedé sin fuerzas. El brazo se endureció y se quedó como una piedra. Me resistí durante unas seis vueltas, pero llegó un punto en el que apenas podía frenar y hasta era peligroso”, relató el corredor de Niza.

“No tengo ni idea de qué voy a hacer. Ahora mismo estoy perdido porque hay mucha gente que me dice cosas distintas sobre lo que debo hacer. Quiero descansar porque no quiero equivocarme”, añadió el de Yamaha.

“Está claro que tengo que hacer algo, porque el brazo no está bien. Durante todo el año pasado no tuve ningún problema, en Portimao me fastidió un poco y aquí, a partir de mitad de carrera, apenas podía frenar con cuatro dedos cuando normalmente lo hago con uno”, zanjó El Diablo.

Las fotos de la carrera del Gran Premio de España 2021 de MotoGP

