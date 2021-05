El de Honda, que salía 14º en la parrilla, terminó el Gran Premio de España disputado este domingo en Jerez en la novena posición, a algo más de diez segundos del ganador, Jack Miller. Un resultado que Marc Márquez valoró positivamente, sobre todo después de ser, solamente, la segunda carrera tras nueve meses de baja por lesión.

“Me encuentro magullado, de hecho los médicos me han ido controlando desde ayer un poco, pero les dije que iba a ser honesto. Tengo las cervicales y la parte dorsal muy contracturada por la caída del sábado y depende de cómo movía el cuello me podía marear un poco. Pero no me ha pasado nada y he podido correr la carrera. Una caída como la de ayer afecta, sin duda, pero del brazo (donde sufrió la lesión el año pasado) que es lo que más me preocupa, me siento cada vez mejor y esto es lo más importante”, introdujo el corredor de Honda.

Saliendo tan atrás en la parrilla, a Márquez no le fue fácil remontar en los primeros giros, en los que se vio envuelto en algún lío.

“He salido con ganas, pero cuando estas en medio del pelotón siempre hay jaleo. Nos hemos ido largo varios pilotos, quieres defender una posición y te adelantan cinco, que es lo que me ha pasado, y a partir de ahí he tenido que remontar. Todo esto viene de un mal sábado, espero que en las siguientes carreras pueda hacer un buen fin de semana y vayan llegando los resultados poco a poco”, añadió.

“En Portimao estaba más adelante en la parrilla y me pasaron por donde querían. Aquí salía más atrás y he podido adelantar a algunos pilotos. No cambia mucho ahora ser el 9º o el 11º. En este momento el objetivo es otro, es lo que toca ahora”, se resignó Márquez, comprobando que su reingreso en el campeonato no va a ser un camino fácil.

“No ha sido el mejor fin de semana, o no el que esperábamos. La caída del sábado no ayudó nada y me ha costado un poco más, pero es parte de nuestro trabajo y por suerte pude correr la carrera. Estoy contento porque he ido de menos a más, subiendo posiciones y he terminado mejor (físicamente) que en Portimao, que era lo más importante. y también más cerca del ganador, que es interesante”, dijo en referencia a que terminó sin energías la primera carrera tras la lesión, hace dos semanas.

“Cuando mejore el físico mejorarán los resultados y las sensaciones”, apostilló.

Márquez volvía a Jerez, la pista donde el año pasado se cayó no sin antes protagonizar una remontada histórica adelantando a un montón de pilotos.

“Mi nivel el año pasado en esta carrera era muy diferente, era mucho más rápido que los demás y podía adelantar en cada curva. Hoy no era el caso, pierdes sensaciones y confianza, además las cosas han cambiado. Iba detrás de Zarco pensando un punto para intentar adelantarle, aunque no tenía más que él, y tampoco lo encontraba. Cuando él metía el ‘gatillazo’ que digo yo (conectaba el dispositivo holeshot) en la recta era imposible. Vamos a tener que adaptarnos a adelantar de otras maneras, como han hecho muchos pilotos”.

Al respecto, Marc subrayó que uno de los temas que más ha cambiado durante su ausencia es el tema de los adelantamientos.

“Cada vez cuesta más adelantar, y con el sistema del holeshot cuesta mucho. Eso influye y hay que pasar a los rivales en zonas entrelazadas y eso no es bueno para el espectáculo”, apuntó.

El #93 relacionó también el aumento de la potencia y los nuevos dispositivos con los problemas en los brazos que están teniendo los pilotos.

“No es que las motos sean mucho más potentes, pero con tanta potencia, y con los holeshot, te obliga a que te tengas que agarrar más fuerte y cada vez es más exigente parar la moto. Personalmente, no lo veo mucho más físico que antes, pero todo está relacionado. Pero bueno, para eso estamos los pilotos en el mejor campeonato, para ir al máximo y mirar cómo solucionar todos estos problemas para tratar de rendir al máximo”.

“De momento tampoco estamos en la condición ni el momento para pensar en cómo ha cambiado el Mundial en este tiempo en que he estado fuera, pero ahora cuando uno tensa la carrera todo se estira. Si hoy Fabio [Quartararo] no hubiera tenido el problema del antebrazo hubiera ganado. Está todo un poco más estable que el año pasado. Acabas a 10 segundos y estás noveno. Esto ha cambiado respecto al año pasado y favorece el espectáculo, porque todo está más junto”, zanjó el de Honda.

