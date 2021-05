Viñales: “Carrera positiva, pero tenemos que subir el nivel”

Viniendo de una carrera que él mismo calificó como desastrosa en Portimao, Maverick Viñales señaló de “positivo” el resultado obtenido este domingo en el Gran Premio de España, en el que acabó séptimo en la meta a cinco segundos y medio del vencedor, Jack Miller.

Sobre todo, lo más positivo para el de Yamaha es que se mantiene entre los tres primeros de la general del campeonato, con 16 puntos de distancia respecto a Pecco Bagnaia.

“Creo que ha sido una carrera positiva, he entendido cosas que no vimos en Portugal y mañana tenemos un test en este mismo circuito que puede ayudaros, será importante”, señaló Viñales este domingo en Jerez.

“Tenemos que tocar la tecla en un par de puntos para volver a estar fuertes. Pensando en el campeonato ha sido una buena carrera, pero tenemos que subir el nivel”, subrayó el corredor español.

Así queda el Mundial: Cuarto líder diferente en MotoGP tras cuatro carreras: clasificaciones

Sobre los puntos en los que debe de dar un paso adelante, el de Yamaha se centró sobre todo en uno.

“Debemos mejorar en la frenada, no acabo de hacerlo bien y tenemos que mejorar en este aspecto porque ahí pierdo mucho tiempo”, concretó.

En el FP4, Viñales mostró un ritmo muy fuerte que, sin embargo, no ha podido replicar en carrera.

Así te contamos la carrera del GP de España: Resumen: la carrera de MotoGP del GP de España

“No ha cambiado nada en la moto desde el FP4, pero tenía menos agarre y tenemos que ver dónde perdemos el tiempo cuando no tenemos tanto grip. Mañana vamos a trabajar en ese aspecto también para tratar de mejorarlo”.

Un problema que se está generalizando en la parrilla de MotoGP es el problema con el síndrome compartimental, que este domingo arruinó la carrera de Fabio Quartararo. Le preguntaron a Maverick si eso de debe a la mayor potencia de las motos y a la carga aerodinámica que deben soportar.

“No lo sé, la verdad. Yo nunca he sufrido de problemas en los brazos, pero veo que de una carrera a la otra cambian mucho las cosas. Es complicado de entender, no hay nada diferente del año pasado, pueden influir muchos aspectos pero no sé qué es lo que está pasando para que tantos pilotos tengan estos problemas”.

La temporada pasada, Yamaha dominó a placer en Jerez con dos dobletes. Sin embargo, este año los oficiales se van de vacío.

“Es complicado comparar la moto con la del año pasado, pero mañana tengo que concentrarme en mejorar de cara a Le Mans. Tenemos mucho potencial, en algunas partes del circuito somos mucho mejores que los demás, pero en otros puntos perdemos mucho. Está claro que de haber salido más adelante en parrilla el resultado hubiera sido mucho mejor”.

