Quartararo: "Quiero ver los datos de Viñales para saber dónde pierdo"

Cheste.- Fabio Quartararo empezó el Gran Premio, como ya acostumbró en muchos antes, liderando el FP1. De nuevo hizo lo propio por la tarde, con dos vueltas rápidas a última hora que le dejaron por delante de Maverick Viñales y Marc Márquez.

Sin embargo, los dos españoles aparentemente son los que tienen más ritmo. El de Honda se quedó a 0,239 segundos, marcando su tiempo nada más arrancar el FP2 y después se centró en probar neumáticos. Por su parte, el de Yamaha acabó a 0,148 tras ver cómo el del Petronas le arrebataba la primera posición con el reloj a cero.

"Si puedo ir rápido a una vuelta, no voy a ir más lento. Es nuestro punto fuerte, lo he tenido desde este año. Lo hago sin pensar en conservar neumáticos y puedo hacerlo, eso es todo. Tienen mucho mejor ritmo de carrera que yo porque llevan cinco y siete años en MotoGP, mientras que yo estoy en mi primera temporada", resume Quartararo.

No obstante, el Diablo no se ve muy lejos.

"Tenemos que trabajar en la moto y planificar la estrategia para mañana. No estamos lejos, tenemos que averiguar cuál es el problema y trabajar en ello. El equipo ya sabe qué hay que hacer, hay que ver cuál es el principal problema, porque tengo muchos en el último sector. Voy a ver los datos de Maverick para comprobar su ritmo y averiguar dónde es más rápido que nosotros", comenta.

Quartararo admite que este circuito no está entre sus favoritos.

"Este circuito nunca me ha ido muy bien en Moto2, y en MotoGP es aún más difícil. En la última curva, no me encuentro bien. Tengo la sensación de que la moto no está perfecta. Intentaremos hacer un pequeño cambio y ver si podemos mejorar, especialmente en este sector", concluye.