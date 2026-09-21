Por qué el triunfo de Acosta es una gran lección para KTM

Hasta este fin de semana, la última victoria de KTM en MotoGP la había conseguido Miguel Oliveira, en 2022, en un Gran Premio de Tailandia alterado por la lluvia. Aquel domingo, Pedro Acosta terminó el 16º la carrera de Moto2, en su primer año en la categoría intermedia, antes de coronarse el curso siguiente (2023) y debutar en la clase reina en 2024.

Desde aquel triunfo de Oliveira han pasado muchas cosas. El portugués ni siquiera está en el Mundial –corre en el WorldSBK desde el año pasado–, y KTM lo está de milagro después de haber quebrado como empresa, y de haber sido intervenida, primero, y rescatada, después, por uno de los socios que ya tenía en su accionariado cuando se desencadenó el desplome de 2024.

Este domingo, mientras Acosta completaba las tres últimas vueltas en el Red Bull Ring, seguramente las más largas de su vida, las cámaras que enfocaban al taller de la marca de las motos naranjas se centraban en Gottfried Neumeister, el CEO de KTM posterior a la era de Stefan Pierer, y en Pit Beirer, el director deportivo de la compañía de Mattighofen. Justo en el momento en que su todavía piloto cruzó la meta como ganador, los dos ejecutivos se abrazaron, muy emocionados, en una especie de catarsis en la que liberaron la tensión acumulada, muchísima en el último año y medio. El momentazo que les brindó Acosta, sin embargo, lleva consigo una serie de enseñanzas sobre los errores que no se deben repetir, para evitar volver a caer en una etapa tan lúgubre.

Hasta el cataclismo económico de finales de 2024, cuando uno preguntaba por el paddock acerca de KTM, uno de los adjetivos más recurrentes era la soberbia. "Si uno lo analiza, el orgullo y la testarudez de KTM les ha retrasado siempre", cuenta a Motorsport.com un ex empleado de KTM, que ahora viste los colores de otro de los fabricantes. "Los que mandaban no tenían paciencia, y sin un método y una dirección, es muy difícil hacerlo bien en MotoGP", añade esta voz autorizada.

Gottfried Neumeister, CEO KTM, Pit Beirer, KTM Motorsports Director Foto de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

El testimonio queda avalado por las declaraciones de Pierer, el anterior CEO de KTM, a lo largo del tiempo y en asuntos distintos. "Nosotros nunca renunciaremos al chasis tubular, porque se trata de una de las principales ventajas de nuestras motos", decía, en una charla mantenida con Motorsport.com, en 2019.

Tres años después, los ingenieros decidieron que la única fórmula para lograr que la RC16 pudiera competir por ganar en MotoGP, pasaba por abandonar esa idea y entregarse a la fibra de carbono. A veces, esa testarudez sonaba a arrogancia, especialmente al fijar objetivos: "Acabamos de terminar un periodo de cinco años en el que nos propusimos reducir la diferencia con los equipos de arriba; en los próximos cinco años el objetivo es ganar el título", decía en otra entrevista concedida a quien escribe estas líneas en 2022, poco antes de que poner en marcha un proceso de centrifugado que aportó de todo menos la estabilidad necesaria para que la tropa trabaje tranquila.

Se fichó a Francesco Guidotti como team manager y se le despidió dos años y medio después, en un proceso de ida y vuelta que también siguió Fabiano Sterlacchini. El ingeniero italiano fue la mano derecha de Gigi Dall’Igna en Ducati antes de que KTM le echara el guante en 2021, y cuatro años después llegara a un acuerdo con él para romper el vínculo. A finales de 2024, Sterlacchini se incorporó a Aprilia, que le subraya a él como una de las claves de la tremenda competitividad que ha alcanzado la RS-GP en los dos últimos ejercicios. Guidotti liderará Trackhouse cuando Davide Brivio termine su vínculo con el equipo americano a finales de este año. Aquella época también quedará marcada por el galimatías generado desde los despachos, con más pilotos en nómina que motos disponibles.

La pérdida más dolorosa de este paso por el purgatorio es la de Acosta, que en 2027 se enfundará en el mono rojo de Ducati para aumentar sus opciones de ser campeón. "Intenté convencer a Pedro para que se quedara con nosotros. Pero, cuando me senté con él, me dijo que era español, y que su principal objetivo era ganar a Marc Márquez con sus mismas armas. Ante ese deseo yo no puedo hacer nada", afirmaba Neumeister, este fin de semana, desde el Red Bull Ring.

Pedro Acosta se funde en un abrazo con Gotfried Neumeister, el CEO de KTM Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El tono del nuevo jefe de KTM suena menos altivo que el de su antecesor, y eso es lógico si atendemos al agujero del que sale el fabricante, que deberá tomar buena nota de los errores cometidos en la etapa anterior, para no volver a caer.

De la parte empresarial se encargarán los administradores de Bajaj, el grupo indio que se hizo con el control de la firma, mientras que no está claro cómo quedará definida el área de MotoGP.

La marcha de Acosta la tratarán de compensar, en la medida de lo posible, las llegadas de Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio. Mientras el primero heredará el responsable técnico de Brad Binder (Phil Marron), Manuel Cazeaux, hombre de confianza de Maverick Viñales, liderará el lado del garaje de Diggia después de promocionar desde Tech3.

Precisamente, se conoce que el apoyo a Tech3 quedará mucho más limitado a partir de 2027, y que la escudería dirigida por Guenther Steiner tendrá mucho menos amparo y será mucho más independiente, un indicativo que no invita precisamente al optimismo. Con el olor a Prosecco todavía en la ropa usada este domingo, KTM hará bien en aprender de los errores que la precipitaron al abismo no hace mucho, especialmente aquellos generados fruto de su suficiencia. Una cura de humildad a tiempo siempre es buena.