Lecuona: "Si no fuera por la electrónica no podría abrir gas"

Cheste.- Iker Lecuona se encontró con la oportunidad de adelantar su estreno en MotoGP a este gran premio tras la lesión de Miguel Oliveira. El valenciano aceptaba la oferta a pesar de todos los inconvenientes que presentaba.

El jueves ya señalaba que se lo tomaba como tres días extra de test, sin fijarse ninguna meta. Aunque no quiere quedar último, está preparado para ello. Sin haber rodado nunca con la moto hasta esta mañana, cerraba la tabla, pero a solo dos décimas de su compañero Hafizh Syahrin.

Por la tarde repetía en la misma posición y aunque las diferencias con el malasio se mantenían, bajaba casi un segundo y medio su mejor vuelta del FP1 y se quedaba a poco más de dos de la referencia marcada por Fabio Quartararo.

"Buenas sensaciones, muy diferentes porque son nuevas para mí. El gran problema esta mañana y ahora es entender la frenada. Voy mejorando, pero necesito más vueltas", apunta Lecuona.

A pesar de las evidentes diferencias, Lecuona encuentra similitudes con la KTM de Moto2.

"[El chasis] es similar porque es KTM, así que no es un gran cambio. El estilo de pilotaje es muy diferente. Las sensaciones son similares, pero necesito cambiar mi estilo para esta moto. Tiene más potencia y los frenos son muy diferentes. Frené en el mismo punto que con la Moto2, pero voy más rápido. Es difícil adaptar estos puntos. Abro gas como en Moto2 porque la electrónica me ayuda en la curva. Si no tuviera la electrónica, sería imposible", explica.

El piloto de 19 tiene como referencia para medirse a Syahrin y dio por buena la diferencia que les separó.

"Estoy contento por esto. Mi idea era terminar como a 3 o 3.5 segundos. A 3.1 por la mañana es increíble y por la tarde a 2.3, estoy muy feliz. El equipo es increíble. Seguiremos trabajando el sábado", remacha.

↓ Las primeras imágenes de Lecuona con la KTM de MotoGP ↓