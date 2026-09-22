Los movimientos clave del mercado de técnicos de MotoGP para 2027
Tras quedar cerrada la parrilla de pilotos de MotoGP con vistas al curso que viene, los equipos han definido quiénes serán sus responsables técnicos, con apuestas llamativas como la del equipo equipo Tech 3, de Guenther Steiner.
Marc Márquez, Ducati, Marco Rigamonti
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Las prioridades han hecho que las escuderías se centraran primero en decidir qué alineación pondrán en pista en 2027, una temporada en la que muchos de los protagonistas del Mundial de MotoGP cambiarán de aires; para después poner el foco en la parte de atrás, la que se ve menos, pero que también es de vital relevancia: los técnicos.
A las puertas de un ejercicio con muchísimo movimiento entre garajes, las entradas, las salidas y las permutas se harán igual de presentes entre varios talleres. Si bien es cierto que la mayoría de los equipos de fábrica no prescindirán de prácticamente ninguno de sus jefes técnicos, sí habrá alguna promoción y trasvase entre sus formaciones.
Probablemente, el fichaje más vistoso es el que llevará a Fabio Quartararo a desembarcar en el taller oficial de Honda, donde Christian Pupulin tratará de acelerar su adaptación a la moto de la marca del ala dorada. Mientras Honda todavía no ha anunciado qué corredor ocupará el otro lado del box de su escudería oficial, Motorsport.com entiende que los dos candidatos ya saben con quién trabajarán.
En el caso de Diogo Moreira, será Andrés Madrid, fichado de KTM, quien se hará con los mandos de ese costado. David Alonso, por su parte, recibirá los consejos de Santi Hernández, la mano derecha de Marc Márquez en su época dorada en HRC, y que desde la marcha del catalán a Ducati ha estado junto a Joan Mir. Johann Zarco, por su parte, mantiene a su grupo actual, con David García.
En Ducati, Márquez permanecerá al lado de Marco Rigamonti, a la vez que Pedro Acosta heredará la tropa de Pecco Bagnaia, con Cristian Gabarrini como director de orquesta. En VR46, Fermín Aldeguer se encontrará con Massimo Branchini, que terminará este ejercicio con Fabio Di Giannantonio; mientras que Nicolò Bulega se verá con Matteo Flamigni. En Gresini, Joan Mir se reencontrará con Frankie Carchedi, con quien se proclamó campeón del mundo con Suzuki (2020), y Dani Holgado debutará con Donatello Giovanotti, actual sombra de Alex Márquez.
Frankie Carchedi, Gresini Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Aprilia volverá a confiar en Francesco Venturato para que calibre la RS GP de Marco Bezzecchi, y Daniele Romagnoli, actualmente con Jorge Martín, recibirá a Pecco Bagnaia. Trackhouse, a su vez, seguirá confiando con Noé Herrera (Raúl Fernández) y Giovanni Mattarollo (Enea Bastianini).
En Yamaha, David Muñoz trabajará con Martín cuando este cierre su etapa en Aprilia, y Diego Gubellini se encargará de tutelar la llegada de Ai Ogura. Pramac, por su parte, mantendrá a Alberto Giribuola con Toprak Razgatlioglu, en un año clave para el turco y para la marca de los diapasones; y a Giacomo Guidotti, que se encargará de asistir a Izan Guevara en su adaptación a la clase reina.
Donde habrá más cambios de posición será en KTM, puesto que tres de los cuatro ingenieros cambiarán de butaca. En el garaje de la escudería oficial de las motos rojas, Phil Marron dará la bienvenida a Alex Márquez, mientras que Manuel Cazeaux, una figura muy vinculada a Maverick Viñales promocionará desde Tech3, la estructura satélite, hacia la oficial, para acompañar a Fabio Di Giannantonio.
Precisamente, Günther Steiner, director de la formación con sede en Francia, ha decidido apostar fuerte y dar una oportunidad a dos técnicos que debutarán como jefes en MotoGP. Eneko Hernando, actual ingeniero de datos de Luca Marini en Honda, se irá con el italiano, y Francesco Munzone, ex ingeniero de Suzuki y que actualmente ejerce de responsable del grupo de Adrián Huertas, en el Italtrans de Moto2, trabajará junto al debutante, Senna Agius.
Qué jefe técnico tendrán los pilotos de MotoGP en 2027
|Piloto
|Jefe técnico
|Equipo y moto
|Marc Márquez
|Marco Rigamonti
|Ducati Lenovo
|Pedro Acosta
|Cristian Gabarrini
|Ducati Lenovo
|Fermín Aldeguer
|Massimo Branchini
|VR46-Ducati
|Nicolò Bulega
|Matteo Flamigni
|VR46-Ducati
|Joan Mir
|Frankie Carchedi
|Gresini-Ducati
|Dani Holgado
|Donatello Giovanotti
|Gresini-Ducati
|Marco Bezzecchi
|Francesco Venturato
|Aprilia Racing Team
|Pecco Bagnaia
|Daniele Romagnoli
|Aprilia Racing Team
|Raúl Fernández
|Noé Herrera
|Trackhouse-Aprilia
|Enea Bastianini
|Giovanni Mattarollo
|Trackhouse-Aprilia
|Jorge Martín
|David Muñoz
|Yamaha Factory Racing
|Ai Ogura
|Diego Gubellini
|Yamaha Factory Racing
|Toprak Razgatlioglu
|Alberto Giribuola
|Pramac-Yamaha
|Izan Guevara
|Giacomo Guidotti
|Pramac-Yamaha
|Fabio Quartararo
|Christian Pupulin
|Honda HRC
|Diogo Moreira
|Andrés Madrid
|Honda HRC o LCR Honda
|Johann Zarco
|David García
|LCR-Honda
|David Alonso
|Santi Hernández
|Honda HRC o LCR Honda
|Alex Márquez
|Phil Marron
|KTM Factory Racing
|Fabio Di Giannantonio
|Manuel Cazeaux
|KTM Factory Racing
|Luca Marini
|Eneko Hernando
|Tech3-KTM
|Senna Agius
|Francesco Munzone
|Tech3-KTM
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