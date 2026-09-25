Desvelado el calendario de MotoGP de 2027 con las novedades de Buenos Aires y Adelaida
Este viernes se hizo oficial el calendario del Mundial de MotoGP de 2027, con la entrada de Buenos Aires y Adelaide, con Qatar como la segunda cita del año y con cinco dobletes y un triplete.
Salida
Foto de: MotoGP Sports Entertainment Group
El calendario del Mundial de MotoGP de la próxima temporada se presentó este viernes a mediodía, con varias novedades y la agenda más internacional de la historia del certamen.
Los 22 grandes premios se repartirán en 2027 por un total de 19 países distintos, con las incorporaciones de Buenos Aires y Adelaida como principales puntos de interés.
Al mismo tiempo, también vale la pena poner el foco en Qatar, agendado en el primer tramo del próximo curso a la espera de conocer qué ocurrirá con la prueba programada para el próximo mes de noviembre, y de la que en breve se deberían conocer más detalles acerca de si finalmente se producirá, o no.
Así las cosas, el campeonato arrancará en el circuito de Buriram, en Tailandia, el 7 de marzo; justo un mes después de que se hayan celebrado allí, los últimos ensayos de pretemporada.
Con un ojo puesto en el conflicto abierto en Oriente Medio, la caravana se desplazará inmediatamente hacia Losail, que debe albergar la segunda carrera, antes de tomar un poco de aire para viajar hacia América.
El Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires entra como novedad en el calendario 2027 de MotoGP
Allí, Brasil encabezará el segundo doblete del curso para dar entrada a Buenos Aires, que regresa al campeonato después de casi tres décadas. La cita en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez tendrá lugar el segundo fin de semana de abril.
Las motos desembarcarán en Austin diez días después, para enfilar el camino hacia Europa, a Jerez, que en esta ocasión las recibirá el 9 de mayo, una semana después de lo que venía siendo habitual.
Un total de 12 eventos se repartirán por Europa entre mediados de mayo y principios de octubre, donde Portimão despedirá momentáneamente MotoGP, que se embarcará hacia Asia.
Japón (17 de octubre), Malasia (24 de octubre) e Indonesia (el 31) conformarán el único triplete de 2027, y servirán de lanzadera del personal hacia Oceanía.
Phillip Island dejará de albergar el Gran Premio de Australia, que reestrenará el circuito semiurbano de Adelaida, con el que Liberty Media pretende atraer a otras ciudades del mundo.
Valencia, como ya se anunció esta misma semana, volverá a cerrar el Mundial a finales de noviembre.
Calendario de MotoGP 2027: carreras, fechas, circuitos
|FECHA
|Gran Premio
|Circuito
|Ciudad
|Del 5 al 7 de marzo
|GP de Tailandia
|Chang International
|Buriram
|Del 12 al 14 de marzo
|GP de Qatar
|Losail
|Doha
|Del 2 al 4 de abril
|GP de Brasil
|Aut. Int. Ayrton Senna
|Goiânia
|Del 9 al 11 de abril
|GP de Argentina
|Aut. Oscar y Juan Gálvez
|Buenos Aires
|Del 23 al 25 de abril
|GP de Estados Unidos
|Circuito de las Américas (COTA)
|Austin
|Del 7 al 9 de mayo
|GP de España
|Jerez-Ángel Nieto
|Jerez
|Del 14 al 16 de mayo
|GP de Francia
|Bugatti
|Le Mans
|Del 28 al 30 de mayo
|GP de Italia
|Autódromo Mugello
|Mugello
|Del 11 al 13 de junio
|GP de Catalunya
|Circuit de Barcelona-Catalunya
|Montmeló
|Del 25 al 27 de junio
|GP de los Países Bajos
|TT Assen
|Assen
|Del 9 al 11 de julio
|GP de Alemania
|Sachsenring
|Hohenstein-Ernstthal
|Del 16 al 18 de julio
|GP de República Checa
|Autdrom Brno
|Brno
|Del 13 al 15 de agosto
|GP de Gran Bretaña
|Silverstone
|Silverstone
|Del 27 al 29 de agosto
|GP de Austria
|Red Bull Ring
|Spielberg
|Del 10 al 12 de septiembre
|GP de San Marino
|MWC Marco Simoncelli
|Misano
|Del 17 al 19 de septiembre
|GP de Aragón
|MotorLand Aragón
|Alcañiz
|Del 1 al 3 de octubre
|GP de Portugal
|Aut. Int. del Algarve
|Portimao
|Del 15 al 17 de octubre
|GP de Japón
|Mobility Resort Motegi
|Motegi
|Del 22 al 24 de octubre
|GP de Malasia
|Sepang Int. Circuit
|Kuala Lumpur
|Del 29 al 31 de octubre
|GP de Indonesia
|Mandalika
|Lombok
|Del 12 al 14 de noviembre
|GP de Australia
|Adelaide Street Circuit
|Adelaida
|Del 26 al 28 de noviembre
|GP de Valencia
|Circuito Ricardo Tormo
|Cheste
¿Cuántos dobletes tiene el calendario 2027 de MotoGP (dos carreras consecutivas) y cuántos tripletes (tres seguidas)?
El calendario de 2027 de MotoGP presenta un solo triplete (tres carreras consecutivas) y cinco dobletes (es decir, cinco veces habrá dos carreras seguidas, de hecho el mundial empezará con dos dobletes)
El triplete de carreras de MotoGP en 2027 es en la parte final del calendario, en plena gira asiática
- Del GP de Japón (17 de octubre) pasando por el GP de Malasia (24 de octubre) hasta el GP de Indonesia (31 de octubre)
Los dobletes de MotoGP en la temporada 2027 serán en estas fechas:
- GP de Tailandia (7 de marzo) y GP de Qatar (14 de marzo)
- GP de Brasil (4 de abril) y GP de Argentina (11 de abril)
- GP de España (9 de mayo) y GP de Francia (16 de mayo)
- GP de Alemania (11 de julio) y GP de República Checa (18 de julio)
- GP de San Marino (12 de septiembre) y GP de Aragón (19 de septiembre)
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