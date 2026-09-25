Desvelado el calendario de MotoGP de 2027 con las novedades de Buenos Aires y Adelaida

El calendario del Mundial de MotoGP de la próxima temporada se presentó este viernes a mediodía, con varias novedades y la agenda más internacional de la historia del certamen.

Los 22 grandes premios se repartirán en 2027 por un total de 19 países distintos, con las incorporaciones de Buenos Aires y Adelaida como principales puntos de interés.

Al mismo tiempo, también vale la pena poner el foco en Qatar, agendado en el primer tramo del próximo curso a la espera de conocer qué ocurrirá con la prueba programada para el próximo mes de noviembre, y de la que en breve se deberían conocer más detalles acerca de si finalmente se producirá, o no.

Así las cosas, el campeonato arrancará en el circuito de Buriram, en Tailandia, el 7 de marzo; justo un mes después de que se hayan celebrado allí, los últimos ensayos de pretemporada.

Con un ojo puesto en el conflicto abierto en Oriente Medio, la caravana se desplazará inmediatamente hacia Losail, que debe albergar la segunda carrera, antes de tomar un poco de aire para viajar hacia América.

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires entra como novedad en el calendario 2027 de MotoGP

Allí, Brasil encabezará el segundo doblete del curso para dar entrada a Buenos Aires, que regresa al campeonato después de casi tres décadas. La cita en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez tendrá lugar el segundo fin de semana de abril.

Las motos desembarcarán en Austin diez días después, para enfilar el camino hacia Europa, a Jerez, que en esta ocasión las recibirá el 9 de mayo, una semana después de lo que venía siendo habitual.

Un total de 12 eventos se repartirán por Europa entre mediados de mayo y principios de octubre, donde Portimão despedirá momentáneamente MotoGP, que se embarcará hacia Asia.

Japón (17 de octubre), Malasia (24 de octubre) e Indonesia (el 31) conformarán el único triplete de 2027, y servirán de lanzadera del personal hacia Oceanía.

Phillip Island dejará de albergar el Gran Premio de Australia, que reestrenará el circuito semiurbano de Adelaida, con el que Liberty Media pretende atraer a otras ciudades del mundo.

Valencia, como ya se anunció esta misma semana, volverá a cerrar el Mundial a finales de noviembre.

Calendario de MotoGP 2027: carreras, fechas, circuitos

FECHA Gran Premio Circuito Ciudad Del 5 al 7 de marzo GP de Tailandia Chang International Buriram Del 12 al 14 de marzo GP de Qatar Losail Doha Del 2 al 4 de abril GP de Brasil Aut. Int. Ayrton Senna Goiânia Del 9 al 11 de abril GP de Argentina Aut. Oscar y Juan Gálvez Buenos Aires Del 23 al 25 de abril GP de Estados Unidos Circuito de las Américas (COTA) Austin Del 7 al 9 de mayo GP de España Jerez-Ángel Nieto Jerez Del 14 al 16 de mayo GP de Francia Bugatti Le Mans Del 28 al 30 de mayo

GP de Italia Autódromo Mugello Mugello Del 11 al 13 de junio GP de Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya Montmeló Del 25 al 27 de junio GP de los Países Bajos TT Assen Assen Del 9 al 11 de julio GP de Alemania Sachsenring Hohenstein-Ernstthal Del 16 al 18 de julio GP de República Checa Autdrom Brno Brno Del 13 al 15 de agosto GP de Gran Bretaña Silverstone Silverstone Del 27 al 29 de agosto GP de Austria Red Bull Ring Spielberg Del 10 al 12 de septiembre GP de San Marino MWC Marco Simoncelli Misano Del 17 al 19 de septiembre GP de Aragón MotorLand Aragón Alcañiz Del 1 al 3 de octubre GP de Portugal Aut. Int. del Algarve Portimao Del 15 al 17 de octubre GP de Japón Mobility Resort Motegi Motegi Del 22 al 24 de octubre

GP de Malasia Sepang Int. Circuit Kuala Lumpur Del 29 al 31 de octubre GP de Indonesia Mandalika Lombok Del 12 al 14 de noviembre GP de Australia Adelaide Street Circuit Adelaida Del 26 al 28 de noviembre GP de Valencia Circuito Ricardo Tormo Cheste

¿Cuántos dobletes tiene el calendario 2027 de MotoGP (dos carreras consecutivas) y cuántos tripletes (tres seguidas)?

El calendario de 2027 de MotoGP presenta un solo triplete (tres carreras consecutivas) y cinco dobletes (es decir, cinco veces habrá dos carreras seguidas, de hecho el mundial empezará con dos dobletes)

El triplete de carreras de MotoGP en 2027 es en la parte final del calendario, en plena gira asiática

Del GP de Japón (17 de octubre) pasando por el GP de Malasia (24 de octubre) hasta el GP de Indonesia (31 de octubre)

Los dobletes de MotoGP en la temporada 2027 serán en estas fechas:

GP de Tailandia (7 de marzo) y GP de Qatar (14 de marzo)

GP de Brasil (4 de abril) y GP de Argentina (11 de abril)

GP de España (9 de mayo) y GP de Francia (16 de mayo)

GP de Alemania (11 de julio) y GP de República Checa (18 de julio)

GP de San Marino (12 de septiembre) y GP de Aragón (19 de septiembre)