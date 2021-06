Poco se imaginaba el último fichaje de la marca del ala dorada que lo pasaría tan mal en su primera temporada enfundado en el mono que siempre había soñado defender. A las puertas de la séptima parada del calendario, el mejor resultado de Espargaró son las dos octavas plazas que logró tanto en Qatar, la cita en la que se estrenó con los colores de HRC, y el Gran Premio de Francia, en Le Mans, donde la lluvia convirtió la carrera en un caos.

Que la undécima posición que ocupa en la tabla de puntos sea la mejor de entre todos los corredores de Honda refleja de forma inequívoca la calamitosa temporada del constructor japonés, la peor de toda su historia.

La RC213V de este 2021 no solo no ha mejorado respecto del modelo del año pasado, sino que ha dado un paso atrás, siendo la falta de tracción uno de sus principales puntos débiles, aunque no el único.

Seguramente por eso, Polyccio considera casi más importante el ensayo que se llevará a cabo el próximo lunes, una vez haya concluido la carrera, que la prueba en sí, sabedor de que con el material del que dispone, no puede espirar a los estándares que se le exigen a cualquier integrante del Repsol Honda.

“Es importante que no llueva en el test del lunes. Solo quiero rodar, sentirme bien y mejorar la moto, porque estamos un paso por detrás del resto. Puede que tras ver cómo estamos el viernes, roguemos para que llueva el domingo”, resumió el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona), que el domingo pasado, en Mugello, cruzó la meta el 12º, a 26 segundos del ganador (Quartararo).

“Cada vez trabajamos más juntos y unidos en Honda. Es difícil porque cuando hay problemas cada uno quiere buscar sus soluciones. Creo que después del test del lunes tendremos soluciones. Hay piezas que ya tenemos disponibles, pero no sabemos si las usaremos este fin de semana”, señaló el #44, que, a pesar de sus urgencias y de la de Honda, recalca la importancia de ir paso a paso, asegurando los tiros, para no liarse aún más.

“Evidentemente, pedir tiempo en competición es complicado porque es lo único que no tienes, y todos queremos que todo llegue lo antes posible. Pero hay que ir poco a poco, porque si corremos y apretamos demasiado a Honda, las cosas se pueden torcer aún más”, zanjó Espargaró.

Las fotos de la temporada 2021 de Pol Espargaró en MotoGP

