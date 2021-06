Según confirmó Suzuki esta tarde mediante un comunicado, el piloto sufrió una caída en la que se golpeó fuertemente el brazo. Tras ser socorrido y trasladado al Hospital Universitario Dexeus, en Barcelona, las pruebas radiológicas a las que fue sometido revelaron una fractura en el radio del brazo derecho, que los doctores pasaron a inmovilizar.

Este viernes por la mañana el equipo del doctor Xavier Mir le operará para reducirle la fractura. No será hasta entonces cuando se podrá comenzar a calcular el tiempo que el barcelonés deberá estar de baja.

Este no está siendo el año de Rins, que acumula cuatro caídas en los últimos cuatro grandes premios (Portimao, Jerez, Le Mans y Mugello), y que ocupa la 13ª posición de la tabla general, con solo 23 puntos. Su mejor resultado hasta la fecha es la cuarta plaza que ocupó en el Gran Premio de Doha, segunda parada del calendario.

En estos momentos, Suzuki no contempla sustituirle con vistas a la cita en Montmeló, por más que existe la posibilidad de que finalmente le remplace Sylvain Guintoli, el probador del fabricante de Hamamtsu . El francés está en Barcelona como comentarista de la televisión británica y a día de hoy el equipo aún no ha decidido si tomará parte, o no, en los test colectivos oficiales de MotoGP programados para el lunes en este mismo circuito.

Las fotos de la accidentada temporada 2021 de Álex Rins en MotoGP

