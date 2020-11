Morbidelli: “Yamaha no me subestimó, pero era el último en su escalafón”

El piloto de Petronas cerró el curso siendo, una vez más, la mejor Yamaha en la meta, con su quinto podio y el subcampeonato del mundo.

Morbidelli estuvo todas las vueltas de la carrera segundo, pero en el último giro se vio sorprendido por Jack Miller, que a diferencia de la pasada carrera en Valencia, le pasó y cerró los huecos para evitar que el italiano le devolviera el adelantamiento.

“Estoy muy feliz por el subcampeonato, lo que hace olvidarme de la plaza que he perdido hoy en la última vuelta. Jack ha sido muy fuerte al final, más que yo, muy astuto y capaz de adelantarme y no darme la oportunidad de devolvérsela. Enhorabuena a él y a Miguel (Oliveira) que ha sido imbatible hoy”, explicó Morbidelli.

“Al principio, muy pronto, ya me di cuenta de que no iba a ser capaz de echarle el guante a Miguel. A partir de ahí fui a mi cien por cien, arriesgando mucho, quería el podio y lo hemos conseguido. Gracias al equipo y a Yamaha, que me ha aportado un buen paquete, aunque no puedo ocultar que tuvimos problemas a principio de temporada, pero hemos sido capaces de explotar al máximo nuestro paquete técnico. Es un año que voy a recordar y en el que he visto que si trabajas duro funciona. Ahora quiero relajarme y pensar en el próximo año”, añadió en la rueda de prensa del podio.

La temporada de Morbidelli ha sido de crecimiento, un gran paso adelante.

“El año próximo contaré con más conocimiento a cerca de mó mismo, más confianza y expectativas. Ahora ya sabemos lo que podemos hacer cuando las cosas están en su sitio. El próximo año será importante para nosotros y muy interesante. En cualquier caso, seré un piloto de un equipo satélite, así que sí tendré expectativas, pero no demasiadas sobre mis hombros por ser piloto satélite”, introdujo la duda Franky.

Por su respuesta, se diría que el italiano se ha sentido subestimado por Yamaha.

“No me siento subestimado como piloto, solo sé que en Yamaha hay tres grandes pilotos, muy fuertes, y la elección de a quién darle el qué, es muy difícil, porque todos los pilotos de la marca son muy fuertes. No me siento subestimado, solo he tenido, podríamos decir, una consideración inferior dentro de, podríamos decir, la forma de entender de Yamaha, en su estructura. Y considero y espero que este campeonato haga que mi clasificación, la forma en que me clasifican en su evaluación, me haga subir en el escalafón. Podemos decir que en Yamaha hay una gran rivalidad y un gran nivel, todos los pilotos son muy buenos, Vale, Fabio y Maverick, son muy rápidos, es una gran batalla entre los pilotos. No me he sentido subestimado, solo me he sentido el último del escalafón en la forma de valorar”, desgranó Morbidelli dejando bien clara su postura.

Lo realmente chocante es que Yamaha tenga tres pilotos con moto oficial de fábrica y los tres hayan acabado por detrás de Franky, con una moto 2019.

“Yo siempre he considerado que durante el campeonato, la moto del año anterior, o el híbrido, que es mi caso, al conocerla más bien tiene la tendencia de comenzar mejor y va bajando, mientras que la moto del año empieza con dudas y va subiendo el nivel. Pero este año ha sido al revés, las de fabrica empezaron muy fuerte y han ido bajando, mientras que nosotros hemos subido. La diferencia reside en el trabajo del box, y te aseguro que hemos trabajado mucho, desentrañando muchos aspectos, y es el resultado de la labor de mi equipo que ha conseguido un gran trabajo. Esa es mi opinión, porque tampoco he pilotado la moto nueva y no puedo saber los problemas que han tenido”, dijo poniendo el valor el trabajo de su box.

Volviendo a la carrera, se planteó si en la victoria de Oliveira había tenido que ver el conocimiento por su parte de la pista.

“Estuve aquí con la moto de calle y no tiene nada que ver. No sé si Miguel pilota habitualmente aquí. Sé que ha competido, pero sé por experiencia que el mismo circuito con una SBK o una MotoGP es totalmente distinto. Así que creo que Miguel ha hecho una gran labor, ha trabajado muy bien y ha clavado la puesta a punto. Ha sido el mejor piloto el fin de semana y en la carrera. Me quito el sombrero, el hecho de que conozca el circuito no ha contado mucho, ha sido el más fuerte”, dijo con gran honestidad.

Morbidelli admitió que había completado una temporada mejor de lo esperado.

“El objetivo que me marqué a principio de temporada era conseguir podios, creía que me lo merecía, pero los resultados de este año han superado mis expectativas sobradamente”.

“He disfrutado muchísimo toda la temporada, también las otras categorías. Ha sido muy emocionante, eso significa que al final el año ha ofrecido muchísimas emociones y espero que los aficionados lo hayan disfrutado”, zanjó el de Roma.

