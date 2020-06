Misano albergará un test conjunto de MotoGP el 23 y 24 de junio

Cuatro meses exactos después del último test de pretemporada oficial celebrado en Qatar, el Circuito de Misano albergará los próximos días 23 y 24 de junio los primeros entrenamientos privados conjuntos de MotoGP desde que se declarara el estado de emergencia sanitaria.

La pista ha sido alquilada, para esos días por Ducati, que asistirá con su piloto de pruebas Michele Pirro. También estará presente el equipo Aprilia, con el probador Bradley Smith y el piloto titular Aleix Espargaró, que gracia al estatus de equipo que califica para concesiones, puede entrenar con los pilotos oficiales.

KTM, que ya celebró la pasada semana el primer test privado post COVID-19 en Austria con Pol Espargaró y Dani Pedrosa, también estará presente en los entrenamientos de Misano.

Según la normativa de test en MotoGP, los equipos sujetos a concesiones deben elegir tres instalaciones como circuitos de pruebas durante el año, que son en los únicos que pueden hacer test privados. Misano está en la lista de Ducati, Honda y Yamaha, pero no así en la de Suzuki, que, por tanto, no podrá participar de estos entrenamientos si la FIM no hace una excepción debido a la particularidad del momento.

Problemas de movilidad para los japoneses

Yamaha, que cuenta con Jorge Lorenzo como probador, y Honda, que tiene a Stefan Bradl, sí tienen en su lista a Misano y, por tanto, podrían asistir los días 23 y 24 de junio a los ensayos en el trazado de la Riviera de Rimini. El problema es que las actuales restricciones de movilidad impuestas por el gobierno japonés, impedirían a día de hoy que los ingenieros nipones de esos equipos viajaran hasta Italia, de ahí que Yamaha haya descartado, casi al cien por cien, estar en el test y Honda lo esté valorando.

Suzuki, que cuenta con Sylvain Guintoli como test rider, tiene en su lista de circuitos elegibles Motegi, Jerez y Brno, y de momento valoran las opciones de trasladar a su personal desde Japón si reciben el visto bueno de la FIM.

Test previo de Aprilia

Antes de esos ensayos privados conjuntos, Aprilia organizará para los días 10 y 11 de junio en el mismo trazado de Misano dos jornadas de trabajo con Smith y Aleix Espargaró, aunque no con las MotoGP, si no que lo harán con sendas RSV1100, una prácticas para coger ritmo y ponerse a punto de cara al test del 23 y 24.

En principio, Aleix tiene previsto acudir a estos entrenamientos, después de que la semana pasada pudiera dar algunas vueltas en el Circuit de Catalunya con una de esas motos superdeportivas de calle.

El problema es que las restricciones de movilidad entre países en Europa debido a la pandemia permita el viaje del piloto residente en Andorra. Si la situación no cambia hasta entonces, ahora mismo no hay vuelos, el mayor de los hermanos Espargaró no podrá estar el día 10 en Misano.

