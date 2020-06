El mayor de los hermanos Espargaró llevaba 94 días sin subirse a una moto y los mismos sin ver a su ingeniero jefe en el equipo Aprilia, Antonio Jiménez, desde que concluyó el último test de la pretemporada, el pasado 24 de febrero, en Qatar.

Este jueves, sin embargo, Aleix pudo, de una tacada, volver a sentir la sensación de máxima velocidad al manillar de una motocicleta, aunque fuera de calle, y volver a compartir unas horas con el responsable de su lado del box en el Mundial de MotoGP.

Junto a otros pilotos, Espargaró pudo rodar en el Circuit de Catalunya en unas tandas privadas, las primeras para él desde que se instauró el estado de emergencia sanitaria debido al COVID-19.

“Hacía mucho tiempo que no me subía a una moto, prácticamente desde el test de Qatar hace tres meses. Y aunque no es una MotoGP, he podido usar una Superstock [Aprilia RCV 1100] que corre bastante, casi 310 Km/h a final de recta, es una moto que transmite sensaciones”.

“Te puedo asegurar que llevó más de 25 años corriendo en moto, desde los cuatro añitos, y ayer por la noche estaba nervioso ante la posibilidad de poder volver a ir en moto después de tanto tiempo confinado en casa, y tengo que confesar que me lo he pasado muy bien”, explicaba Aleix a Motorsport.com nada más acabar el trabajo el pasado jueves en el Circuit de Barcelona.

Básicamente, sin acceso a la Aprilia RS GP del Mundial, en las tandas de Montmeló los pilotos solo buscan recuperar algunos automatismos.

“Recuerdo otros entrenamientos con estas motos, que son derivadas de las de serie, y siempre tenía la sensación de que no corrían nada comparadas con la MotoGP. Pero esta vez, en las primeras vueltas, la sensación de velocidad es muy grande después de tanto tiempos sin pilotar”.

“Obviamente solo han pasado tres meses y esto es como ir en bicicleta, no se olvida, pero la sensación de ir tan rápido, sobre todo en las primeras vueltas, te choca un poco”, insiste.

La relación con el equipo, fundamental

Para el corredor catalán es importante empezar a trabajar con el equipo de cara a una temporada que, si todo va bien, arrancará en julio con dos carreras en jerez.

“Las sensaciones más agradables (el jueves) no tuvieron nada que ver con la moto, fue salir de casa, traspasar las puertas y estar en la calle. Volver a encontrarme con mi técnico (Antonio Jiménez), con mi mecánico (Robert Galán), con los que hacía tres meses que no nos veíamos. Ponerme el mono, el casco, cosas muy elementales que nunca hubiera valorado tanto en mi vida, pero que tras esta larga cuarentena se agradecen y mucho”.

“Personalmente me apetecía mucho, aunque la moto no tenga muchos parámetros para tocar, que viniera mi técnico, aprovechando que no vive muy lejos del Circuit. Quería volver ya al modo trabajo, que no fuera un juego, comenzarnos a centrar en la faena”.

Aleix señala la convivencia con el equipo en una de las claves en una temporada tan atípica.

“Será un año muy duro, todo muy comprimido, las relaciones personales con el equipo serán muy importantes, pasaremos mucho tiempo juntos en pocos meses y la verdad es que ya tengo ganas de volver”.

Sobre los condicionantes que rodean al curso 2020, el corredor destaca algunos.

“El problema principal es la incertidumbre de no saber cuántas carreras habrá, cuánta gente menos estará en el box para trabajar, cómo será correr sin público, cómo será la vida en el paddock, que va a ser muy diferente… pero confío en que nos adaptemos rápido a los cambios, no podemos cometer errores, porque no habrá tiempo de recuperar. A parte de todo eso, creo que al final la temporada será más normal de lo que ahora todos pensamos”.

Aleix, residente en Andorra, no tuvo hasta el pasado jueves la oportunidad de entrenar en moto, mientras veía como otros pilotos sí lo hacían, sobre todo en Italia y, sin ir más lejos, su propio hermano Pol en un test privado con KTM en Austria.

“Cuando empecé a ver que todos los pilotos italianos empezaban a rodar en Misano y en el Rach pensé que no era muy justo y daba un poco de rabia, pero eso mismo les ha pasado a otros muchos deportistas de diferentes disciplinas y ámbitos a causa de esta pandemia. Tampoco creo que marque una gran diferencia que algunos pilotos lleven ya dos o tres semanas entrenando, lo que sí marcará la diferencia será entrenar con la MotoGP”.

Aprilia prepara un test en breve

En ese sentido, los dos únicos equipos que pueden hacer test privados son KTM y Aprilia, al aplicar para concesiones, algo que los austríacos ya han aprovechado.

“En Aprilia estamos trabajando para poder organizar un test lo antes posible. Pero en Italia las fábricas lo han pasado muy, muy mal y no está siendo tan fácil organizar unos entrenamientos, pero estamos en ello”.

“Tenemos ganas de volver a rodar con la RS GP porque realmente ese es el objetivo, llegar lo mejor preparados posible a la primera carrera. La pretemporada fue súper bien y tengo muchas ganas de volver a las carreras. No creo que pase mucho tiempo antes de que podamos hacer un test, seguramente durante las primeras semanas de junio”, exclama Aleix casi como un ruego.

