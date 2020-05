¿’El último baile’ de Jorge Lorenzo en MotoGP?

Este domingo, a partir de las tres de la tarde (hora peninsular española) Dorna Sports ofrece la cuarta carrera virtual entre pilotos de MotoGP desde la suspensión del Mundial. Una vez más, será en formato gran premio, con las tres categorías en liza y un cartel con algunas novedades.

Para la carrera de MotoGP, los convocados son Joan Mir (Suzuki), Fabio Quartararo (Petronas), Pecco Bagnaia (Pramac), Takaaki Nakagami (LCR-Honda), Michele Pirro (Ducati), Tito Rabat (Avintia), Lorenzo Savadori (Aprilia) y el cinco veces campeón del mundo Jorge Lorenzo, que defenderá los colores del Monster Energy Yamaha, equipo del que es piloto de pruebas.

Lorenzo debuta en las carreras virtuales, mientras que pilotos que hasta ahora no se habían perdido ninguna, como los hermanos Marc y Alex Márquez, o Maverick Viñales, causan baja. Tampoco estará Valentino Rossi, que ha participado en dos, igual que el piloto de Suzuki Alex Rins.

Posiblemente, la última carrera virtual de MotoGP

Con la vuelta paulatina de la actividad, como el test llevado a cabo por KTM esta semana en Austria, o los entrenamientos de los pilotos con motos de calle tanto en circuito de asfalto como de tierra, la cuarta carrera virtual de este domingo podría ser, seguramente, la última organizada por el promotor del campeonato, Dorna Sports.

Ello, unido a que la asociación de equipos (IRTA) tomó la decisión de cancelar este año los denominados wild card (invitaciones a pilotos para grandes premios), deja en el ambiente la posibilidad de que la carrera de este domingo sea el The last dance particular de Lorenzo, retirado en noviembre del año pasado, declarado MotoGP Legend –el Salón de la Fama del motociclismo– y que acaba su contrato de piloto de pruebas de Yamaha a final de este año.

Sin embargo, las cosas pueden cambiar absolutamente en los próximos meses. El proceso de desescalada tras el estado de alarma sanitaria debido a la COVID-19 en la mayoría de países europeos avanza a gran velocidad y las restricciones se relajan a cada semana que pasa.

El Mundial de MotoGP tiene planeado arrancar a finales de julio, los días 19 y 26 en Jerez, con dos grandes premios consecutivos. A la espera de que en los próximos días Dorna haga público un primer calendario provisional, las citas que se barajan, todas en Europa, irían de finales de julio a octubre, dejando un margen por si las cosas mejoran fuera para plantearse ir, entre finales de octubre y el mes de noviembre, a Malasia y, también, a Estados Unidos y Argentina.

Los equipos de MotoGP quieren wild card

La decisión de cancelar los wild card esta temporada se tomó de común acuerdo entre todos los fabricantes en un momento en el que la situación era muy critica, sin embargo, en los últimos días algunos equipos están reconsiderando su postura, según ha podido saber Motorsport.com.

Además de poner en duda la necesidad de cancelar las invitaciones, que habitualmente son para los pilotos probadores de las fábricas, también se cree excesivo el recorte de personal técnico que cada equipo puede llevar a los circuitos, acotado a 40 personas por cada formación oficial y 25 por cada estructura satélite de MotoGP.

Algunas fábricas ven muy justo ese número y han empezado a debatir una ampliación. En esa misma discusión, algunos han pedido que se reconsidere la posibilidad de mantener los wild card, al menos uno por fabricante, esta temporada.

De momento, Dorna presentará a principios de junio un estricto protocolo de actuación sanitaria al gobierno de España para que apruebe la organización de dos grandes premios en Jerez a finales de julio. A esas dos primeras carreras, seguirán otras en la República Checa, Austria, Misano, Aragón, Barcelona y Valencia.

Una vez logre el OK de las autoridades sanitarias, será el momento en que el promotor, los fabricantes (MSMA), los equipos (IRTA) y la federación internacional (FIM) se planteen la posibilidad de aumentar ligeramente esas cifras o, si la presión de los equipos se impone, recortar el personal de Moto2 y Moto3 para aumentar el de MotoGP, salvar algún wild card y que pilotos como Michel Pirro (Ducati), Sylvain Guintoli (Suzuki), Mika Kallio (KTM), Stefan Bradl (Honda) o Jorge Lorenzo (Yamaha), puedan correr alguna de las carreras de 2020 como invitados.

El regreso de Lorenzo a Yamaha tras la retirada

