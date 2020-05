Espargaró: “Estoy muy cerca de llegar a un acuerdo con Aprilia”

Gracias a la desescalada y la normativa actual referente al estado de alarma sanitaria, el Circuit de Catalunya pudo abrir nuevamente este jueves sus puertas a pilotos profesionales, unas tandas matinales en las que tomó parte el piloto de Aprilia Aleix Espargaró.

El de Granollers dispuso para su primer entrenamiento en pista tras el confinamiento de una Aprilia RSV4 1100, y junto a él estuvo su ingeniero de pista, Toni Jiménez, y uno de sus mecánicos de confianza, Robert Galan.

Espargaró acaba contrato con Aprilia a final de 2020 y hasta hoy poco se conocía sobre el futuro entre la casa de Noale y el piloto catalán.

En conversación con Motorsport.com, Aleix explicó que su continuidad en el proyecto Aprilia de MotoGP “está muy cerca” de concretarse.

-En los últimas semanas se está empezando a mover de nuevo el mercado de pilotos, ¿has tenido alguna novedad desde Aprilia al respecto?

“Lo más importante es que acabé la pretemporada con muy buen sabor de boca, el cambio que estuve esperando los tres últimos años se produjo en dos test y acabé muy contento. Las conversaciones estuvieron muy paradas hasta hace un par de semanas, pero realmente estamos a punto de llegar a un acuerdo. Estoy muy contento con Aprilia, no me quedan muchos años de carrera y siempre he dicho que mi mayor deseo es que la moto funcione y poder retirarme en este equipo. Y en eso estamos y un poco más cerca que hace unos meses”.

-Una renovación que, en principio, ¿sería por dos años?

“No lo sé. Seguro que si renuevo por Aprilia será mi último contrato, no sé si dos años o más, si el proyecto me convence y me gusta, acabaré aquí mi carrera”.

-Hasta ahora, habías dicho que antes de renovar querías probar la moto para saber si era competitiva.

“Eso lo dije en la pretemporada de noviembre, en Valencia y Jerez, cuando todos los pilotos tenían lo moto nueva y yo todavía no. La moto ya la he probado, ya sé lo que es la RS GP 2020, y no creo que cambie mucho de cara a 2021. Es una moto mucho más competitiva de lo que era, pero lo más importante es el proyecto técnico. Lo que no quiero, ni aceptaría de ninguna manera, es que ahora haya un parón técnico como en los tres últimos años. Confío y deseo, tal y como me asegura Massimo [Rivola, director del equipo], con el que he hablado mucho en los últimos días, que el proyecto técnico seguirá creciendo a partir de ahora y en el futuro, y si es así me gustaría mucho seguir siendo el líder de este equipo”.

-El mercado se ha movido y Ducati ha anunciado el fichaje de Jack Miller para el equipo oficial. ¿Qué te parece la maniobra?

“No lo sé, se tendrá que ver el rendimiento. Hay muchas veces que cuando saltas de un equipo satélite a uno de fábrica, cambias la forma de entender las carreras y pasas a mejorar. Pero, al final, Jack ya tuvo una moto oficial el pasado año y los resultados fueron prácticamente calcados a los de Danilo Petrucci, a quien, bajo mi punto de vista, se ha menospreciado y está en una situación un poco complicada ahora. No sé, veremos; en mi opinión el gran piloto que tiene Ducati es Andrea Dovizioso y esa sí sería una gran pérdida si no continua”.

-Hablando de Petrucci, un piloto que el pasado año hizo podios y ganó una carrera, va a quedar libre, al parecer. ¿Crees que puede ser una opción para Aprilia?

“Sinceramente, he tenido mucho trabajo en los últimos días discutiendo mi futuro y no he hablado de mi compañero de equipo. Sé que Aprilia quiere que continúe Andrea [Iannone] y mantener a los dos pilotos, pero sé que hay un poco de lío con todo esto [por la sanción que arrastra el italiano]. Lo que me sabe mal es cómo se ha tratado a Danilo. No sólo ganó una carrera, sino que hizo los mismos puntos que Miller en 2019, y ahora parece que Jack Miller sea el nuevo Casey Stoner y que Danilo no sirva para nada, cuando el año pasado con la misma moto hicieron los mismos puntos [concretamente, Petrucci acabó 6º de la general con 176 puntos, y Miller 8º con 165]. Al final, el tiempo pone a cada uno en su sitio, quizá Jack se suba a la moto oficial y lo haga muy bien; es joven y tiene talento, veremos si le sale bien la jugada a Ducati”.

Tanda de pilotos mundialistas en el Circuit de Catalunya

