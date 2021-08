Martín: “Márquez vino a disculparse, dice que midió mal”

El joven piloto debutante de Ducati, que partía cuarto en parrilla y creía tener el ritmo suficiente para luchar por el podio este domingo en Silverstone, vio como su carrera se terminaba nada más apagarse el semáforo de salida, al verse embestido lateralmente por Marc Márquez, una maniobra al límite que acabó con ambos pilotos en el suelo. Dirección de Carrera no apreció ninguna irregularidad.

“No puedo decir mucho de lo que ha pasado. El adelantamiento (de Márquez) lo podría haber hecho, pero yo iba en la línea. Él ha levantado la moto, que no lo entiendo. Quizá se ha precipitado un poco”, explicó Martín al final de la carrera.

“En la primera vuelta no hace falta ir así, pero hemos tenido un contacto unas curvas antes y luego nos hemos tocado. Una pena, porque tenía muy buen ritmo para estar luchando por el podio”, expuso el español.

El de Pramac, que venía de ganar y hacer tercero en las dos últimas carreras de Austria, explicó que había tenido una conversación con Márquez.

“Marc ha venido a disculparse, hemos estado hablando, me ha dicho que ha medido mal, que no le salen bien las cosas este año. Le agradezco mucho que haya venido. Lo malo es que me ha tirado, no puedo decir mucho más”, reiteró.

“Estoy disgustado, pero no enfadado. Son cosas que pueden pasar. Estar en el top 5 todo el fin de semana para un rookie en una pista como esta es muy bueno. Tenía un plus sobre el resto de Ducati. Está claro que hubiera peleado por el podio”.

Sobre la debacle de las Ducati, sobre todo de Pecco Bagnaia, Martín no tenía una explicación concreta.

“No lo entiendo, creo que han dudado mucho con la elección de los neumáticos. La blanda de Pecco era un suicidio, yo lo tenía clarísimo, y con la media iba muy bien. No hubiera tenido problemas en carrera”.

Pese a este cero inesperado, Martín no ve un frenazo en su progresión.

“Este año no me juego nada. El próximo año espero estar constantemente luchando por el podio”, advirtió.

