Aleix Espargaró: “No me quiero bajar del podio en lo que resta de año”

Espargaró llegó a Aprilia en 2017, dos temporadas después del regreso de la marca italiana a la clase reina tras muchos años de ausencia. El proyecto ha pasado por momentos muy complicados, pero en los dos últimos cursos siempre se han dado pasos adelante que han culminado este domingo con el primer podio para la casa de Noale en la era MotoGP.

Al final de la carrera, la alegría y la euforia reinaban en el garaje del equipo, sobre todo para un hombre como Aleix Espargaró que ha llevado el peso de ese desarrollo.

“Ha habido un momento que la sensación era más de haberme quitado un peso de encima que de euforia. Me alegra mucho que este podio haya llegado en una carrera tan dura y competida. No ha sido un día que lo hayamos logrado por caídas de otros o por la lluvia. Hemos picado mucho a la puerta y por fin hemos entrado al podio. A partir de ahora podremos crecer más todavía”, explicaba Aleix al final de la carrera.

“Ha sido muy bonito compartirlo con mi equipo y con mi mujer, que me han apoyado mucho durante estos difíciles años con Aprilia, sobre todo Laura”, en referencia a su esposa.

En la última vuelta y tras estar casi toda la carrera en posición de podio, Jack Miller adelantó al español y casi le arrebata el cajón, pero la reacción de Aleix fue instantánea, jugándoselo todo a un nuevo adelantamiento para llegar tercero.

“No podía ser fácil lograrlo, tenía que ser difícil. Al principio me he asustado porque la moto se ha parado. Luego he reducido una marcha y ha vuelto a arrancar. He podido recuperar pero ya Fabio se había ido por delante. He guardado neumático para luchar en la ultima vuelta porque sabía que lo iba a necesitar. Al final hemos logrado un podio que nos merecíamos desde hace muchas carreras”, insistió.

Al final, el ganador de la carrera, Quartararo, apostó por la goma blanda delantera que, quizá le dio un plus.

“Sinceramente, la goma blanda no era una opción para nosotros. No he sido tan rápido como podía haber sido, pero no podía cometer errores. No ha subido la temperatura como esperábamos. El medio delante no me dejaba girar la moto. Hemos sufrido, pero era la mejor opción para nosotros”, explicó.

Tras este enorme éxito, Aleix no quiere detenerse.

“Ahora quiero más. Ojalá mañana corriéramos ya en Aragón. No me quiero bajar del podio en lo que resta de año y vamos a aprovechar ahora el momento para hacer una moto mejor para el año que viene. Hay que aprovechar la inercia y estar muy bien preparados para el próximo año”, zanjó el de Granollers.