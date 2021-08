Martín: “No estoy para ganar, Quartararo está muy fuerte”

Martín cerró una vuelta de récord absoluto en Silverstone (1:58.008) que le colocaba en pole, pero era tan bestia que parecía imposible y, finalmente, se confirmó que el de Pramac se había saltado una curva entera del circuito.

“En ese momento estaba buscando una rueda para prepararme de cara al siguiente giro, sabía que me la iban a quitar porque me he ido por una escapatoria”, admitió el joven debutante español, que venía de hacer la pole en las dos carreras de Austria.

“Con el equipo nos hemos echado unas risas, estaban un poco impresionados al ver un tiempo tan bestia, pero yo lo tenía claro, por eso no lo he celebrado. Lo que no sabía es cómo salía, y al final un cuarto puesto está muy bien”, añadió.

De cara a la carrera de mañana, el madrileño es realista y no se ve favorito, pese a que en Austria tampoco lo era y ganó la primera carrera allí.

“Veo a Fabio [Quartararo] muy fuerte. Es difícil saber quiénes tienen el mejor ritmo, porque todos los pilotos iban con goma nueva en el FP4. Yo no estoy para la victoria”, admitió.

“Bagnaia, Aleix y Márquez y yo estaremos ahí detrás de Fabio”, pronóstico, sin nombrar a Pol Espargaró, el poleman.

“Pol tiene la pole, pero viendo el ritmo creo que sufrirá en las últimas vueltas, aunque seguramente tendrá un plus por la motivación de salir en pole”, dijo.

De cara a la elección de los neumáticos, Martín lo tiene medio decidido.

“Viendo un poco el FP4, la goma dura no es para la carrera. La media es la elección más lógica. Las gomas van a bajar y hay dudas. Personalmente, llevaré la media detrás. Delante tengo alguna duda”, dejó en el aire.

Tras el doblete de Austria, en el que Martín logró dos poles, una victoria y un tercer puesto, Marc Márquez dijo estar impresionado con el madrileño, pero que debía confirmar en otras pistas sus resultados. “Si va rápido en Silverstone y otros circuitos seguro que es un candidato al título el año que viene”, dijo Márquez.

“Estoy progresando adecuadamente. Hoy [Márquez] me ha buscado la rueda desde el principio del entrenamiento y creo que eso es buena señal, pero le tendrán que preguntar a él cómo me ha visto. Luego me ha levantado la mano como dando las gracias. Yo he buscado un poco rueda porque quería ver si podía pelear por la pole, peor yendo solo soy capaz de hacer grandes tiempos, me siento bien”, explicó.

“Después de Austria teníamos todos la duda de llegar aquí y ver qué pasaba, porque es una pista que no tiene nada que ver, que tiene mucho paso por curva, no hay frenadas con ángulo, y aun así estoy siempre entre los cuatro primeros. Es muy positivo, más que hacer otra pole, ser competitivo en este circuito. Soy rookie y hay que confirmarlo en Aragón o en Misano, pero voy pista a pista y de momento está yendo todo bien”, zanjó Martinator.