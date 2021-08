Quartararo: “No quería pensar en el campeonato y no voy a hacerlo”

Con 65 puntos de ventaja en la clasificación cuando quedan 150 en juego, Fabio Quartararo viaja directo hacía su primer campeonato del mundo. El francés es, además, quien más victorias ha conseguido este año, la última en Silverstone.

El Diablo no dio opción en Gran Bretaña. Se mantuvo a la expectativa en las tres primeras vueltas, pasó a la acción en las dos siguientes y subió de la cuarta plaza al liderato. Cambió el ritmo a base de vueltas rápidas hasta cruzar la meta con 2,5 segundos de margen.

"He aprendido mucho en esta carrera. Hice una buena salida, pero en la primera vuelta me pasaron Aleix y Bagnaia. Tengo mucha confianza para adelantar y por eso ya no me preocupa cuando estoy cuarto o quinto. Nunca me he sentido tan bien. Puedo controlarlo todo. Estaría bien que fuera así todo el tiempo, pero ahora estoy disfrutando del momento", dijo el ganador de la carrera.

Ni siquiera la torcedura de tobillo que sufrió en la caída del FP2 le afectó este domingo.

"No he tomado ningún calmante en ninguna tanda. En la clínica han hecho muy buen trabajo. He tenido un feeling increíble todo el fin de semana. No esperaba un ritmo tan fuerte sin ir tan al límite".

Pese a tener una gran ventaja en la clasificación, el de Niza mantiene la mentalidad de toda la temporada. Aunque en la próxima carrera en Aragón dice que no cometerá locuras.

"Me había puesto como objetivo no pensar en campeonato hasta Misano. Con esta diferencia no quiero pensar. Aragón siempre me cuesta, pero luchare por lo que sea, no lo mejor, y de momento estamos disfrutando. Tenemos una ventaja muy bonita. No pienso para nada en el campeonato y no pienso hacerlo", insistió.

De lo circuitos que quedan, Motorland es el único donde espera sufrir.

"La siguiente es en un circuito que no me gusta especialmente, pero me encanta Misano. Tenemos Estados Unidos, Portugal, Valencia. Son casi todos circuitos que me encantan. Sinceramente, sigo en las nubes", remachó.

