Márquez: "Me voy satisfecho; puedo pelear por ganar"

Buriram (Envidado Especial).- El corredor de Ducati había programado una simulación de carrera para poner el cierre a la pretemporada 2026 de MotoGP en la tarde de la segunda y última jornada de test oficial en Buriram. Pero la tercera caída del fin de semana, ayer se fue al suelo dos veces, impidió que Marc Márquez completara su programa y tuviera que pasar por el centro médico, donde descartaron cualquier lesión más allá del virus que le está mortificando desde el viernes.

Aunque no tenía descomposición, Marc explicó que estaba débil y que el físico no le volvía debido al virus, de ahí que incluso perdiera la concentración, lo que le llevó a caerse en la curva tres y poner punto final a la pretemporada.

"El plan era hacer la simulación, pero me caí y por eso ya no volvía a salir", explicó, tras pasar la revisión médica, ante los medios presentes en Tailandia.

Márquez abandonó la pista con el tercer mejor tiempo, solo superado por las Aprilia de Marco Bezzecchi y Ai Ogura, que apuraron la jornada hasta el final.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

"Creo que aun tengo margen en mi físico, pero hemos dado muchas vueltas. El accidente ha sido por una falta de concentración, pero también es verdad que mi físico no está al máximo por los problemas de estómago", admitió el catalán.

"Hoy estoy un poco mejor, pero el cuerpo no ha vuelto cómo esperaba", en referencia a que no ha podido recuperar las fuerzas.

Marc explicó que ahora va a tomarse 48 horas para descansar y tratar de curarse del virus, y que el miércoles volverá a hacer algo de ejercicio para preparar el primer gran premio del año, que arranca el viernes de la semana que viene con el GP de Tailandia.

Objetivo, recuperar las energías

"Puedo empezar peleando por ganar", dijo convencido el de Ducati. "Tengo dos días por delante para recuperarme físicamente", añadió, aunque descartó que sea el gran favorito al triunfo. "No, no puedo empezar diciendo que voy a ganar porque preveo que el fin de semana del GP será más exigente que el test. Así que veamos. Ahora mismo, tengo tres o cuatro días por delante para intentar recuperar mi energía, no mi hombro, porque empecé el test y muy bien del hombro".

Marc dio algunas claves sobre su estado de forma y recuperación, ya que ha entendido que a medida que se va lesionando y recuperando, el techo de su cien por cien varia.

Marc Márquez, Ducati Team, accidente Foto de: MotoGP Sports Entertainment Group

"Aun no sé cuál será mi cien por cien físico (ahora), porque eso después de cada lesión puede cambiar. Pero estoy muy contento con las sensaciones que me transmite la moto", valoró.

Algo que se vio en Sepang y se ha refrendado en Buriram es que Marc, pese a la lesión en el hombro, logró ser de los más rápidos.

"Estoy satisfecho porque soy rápido a una vuelta y tengo ritmo", apunto antes de señalar quién será la competencia: "La Aprilia va muy bien y no solo con Bezzecchi, pero Alex Márquez y Pecco Bagnaia también han ido muy rápido", dijo antes de que, precisamente, Bezzecchi pulverizada la mejor marca de todos los tiempos en Buriram, a pocos minutos del final de la sesión (1.28.668).