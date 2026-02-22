Test Tailandia MotoGP: Bezzecchi, el más rápido con récord; Márquez vuelve a caerse

La pretemporada 2026 del Mundial de MotoGP ya es historia. Los pilotos de la categoría reina han puesto fin este domingo, 22 de febrero, a los test invernales, con el cierre de los dos días de pruebas en el circuito de Chang, en Buriram, donde el próximo viernes arrancará ya el fuego real con el Gran Premio de Tailandia, primera cita del curso. Con la única ausencia de Fermín Aldeguer por lesión, equipos y corredores han terminado de afinar las motos para el primer fin de semana de carreras, pero en cuanto a dominio no ha habido sorpresas, por más que el mejor tiempo haya ido a parar a Aprilia y a Marco Bezzecchi.

Así fue la mañana en Buriram: MotoGP Test Tailandia MotoGP: Marc Márquez toma el mando en la última mañana

El piloto italiano continúa siendo la resistencia frente a las Ducati al manillar de la Aprilia. El de Rimini continuó este domingo con sus labores de desarrollo de la RS-GP, probando las distintas novedades llevadas a Tailandia por los de Noale. Por la mañana, se plantó en 1:28.952, lo que le dejó tercero, y por la tarde fue el más rápido de la sesión. Tras completar un simulacro de carrera bastante interesante, el #72 marcó un 1:28.668 en su 'time attack' que significó el récord de la pista en el Circuito Internacional de Chang (que pese a todo no es oficial, al haber sido logrado en un test).

La alegría fue plena para la fábrica con sede en Milán, no solo por Bezzecchi, sino también por Ai Ogura. El japonés también mejoró al final y llevó su Aprilia del equipo Trackhouse a la segunda plaza, con un 1:28.765 que le dejó a 97 milésimas de su compañero de marca. Por otra parte, Jorge Martín también se sintió más que cómodo en su vuelta con una MotoGP, tras operarse de dos de las lesiones que arrastraba desde 2025 y perderse el test de Sepang.

El campeón del mundo de 2024 destacó durante el mediodía que con esta Aprilia se encuentra ante una moto con la que "puede sacar su potencial", y eso es lo que dicen los tiempos, pues con apenas dos días de rodaje finalizó este domingo en la octava posición, con un 1:29.167, a medio segundo de su compañero de box y sin buscar una mejor vuelta al final. Para rematar, Raúl Fernández se coló en la undécima posición (1:29.302).

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

En tercera posición, destacó un Marc Márquez que parece más que preparado para la nueva temporada. Y eso que el nueve veces campeón del mundo no llegó a este domingo en las mejores condiciones físicas, habida cuenta de un virus estomacal que le ha debilitado en las últimas horas, como él mismo reveló el sábado, jornada en la que ya acabó con el segundo mejor tiempo, por detrás de su hermano Alex. Pero hoy, el de Cervera estuvo a punto de tomar la delantera, en un día no exento de más contratiempos.

El multicampeón español fue el más rápido en la última mañana de pruebas del invierno, con un tiempo de 1:28.836 con el que se quedó a apenas 54 milésimas de su propia pole en el GP de Tailandia de 2025. Por la tarde, lo cierto es que no mejoró su registro, puesto que, como la mayoría de la parrilla, se dedicó más a hacer simulacros de carrera larga que a buscar un 'time attack'.

En mitad de esas simulaciones de tanda larga, Márquez provocó una bandera roja a una hora del final, por una caída en la curva 3, la tercera del test tras los dos accidentes del sábado. El piloto ilerdense no sufrió daños físicos, pero sí hubo que reparar el 'airfence' en ese punto. El catalán pudo volver a salir a pista justo después, tras pasar por el centro médico, para continuar con los ensayos y quitarse el mal sabor de boca. Acabó la jornada antes de tiempo, pero con el tercer mejor registro en su haber, mostrándose más que preparado para luchar por lo máximo desde el próximo fin de semana.