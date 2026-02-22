Puig, cauto ante el paso adelante de Honda: "Te lo diré el domingo después de la carrera"
El team manager de Honda en MotoGP, Alberto Puig, se mostró comedido ante el evidente paso adelante experimentado por Honda en los últimos meses, y espera a ver el comportamiento de la moto en carrera.
Tras una travesía del desierto que comenzó en 2020 con la lesión de Marc Márquez y la paulatina perdida de prestaciones de la moto, Honda dio un paso adelante importante el pasado año en la evolución y desarrollo de su prototipo RV213V, llegando incluso a perder una parte de las concesiones para situarse al mismo nivel que Aprilia y KTM.
El team manager del fabricante de Tokio en MotoGP, el ex piloto Alberto Puig, mantuvo sin embargo la cautela tras volver a comprobar, en los test de pretemporada, que la Honda está cada vez más afinada.
"Te lo diría el domingo después de la carrera", dijo en referencia al primer gran premio del curso, que se celebra el próximo fin de semana en esta misma pista.
"Hemos mejorado, sí, aunque obviamente, te lo digo sinceramente, creo que aún no estamos en la cima", se mostró realista.
"No quiero decir algo que no crea. Pero hemos mejorado, eso está claro. Lo vemos con los tiempos, lo vemos en los comentarios de los pilotos", que se mostraron satisfechos con la evolución.
"Pero, al final, tenemos que fijarnos en la carrera, aunque tenemos que estar un poco contentos. No estamos en la cima, pero debemos ser un poco optimistas", apuntó.
Alberto Puig, Team Manager de Honda HRC
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Aunque Honda se mantiene en su sistema tradicional, Puig también destaca los cambios introducidos como parte de la mejora.
"El sistema japonés sigue siendo el sistema japonés. Pero también es cierto que hemos comenzado un nuevo proyecto en Italia con muchos ingenieros nuevos que colaboran directamente con nosotros y que están realizando mucha investigación a un nivel muy alto e interesante. Al final, todo suma, todo ayuda", apostó. "Estamos colaborando estrechamente con el Racing Center en Italia y Japón, y están creciendo poco a poco".
Uno de los handicaps de mejorar es ir perdiendo las concesiones por el camino.
"No te limita, no es que te limite, es que tienes menos oportunidades de hacer más cosas, pero lógicamente para nosotros era prioritario cambiar de categoría, porque si no cambias de categoría significa que no has hecho nada, no has mejorado nada. Estamos contentos con este cambio de rango y, lógicamente, cuando cambias tienes que ajustarte a las condiciones del nuevo rango en el que estás, así que, impedimento o no, es lo que hay, así es", valoró.
Además de la evolución de la moto RC213V de 2026, Honda está enfrascada en el desarrollo de la nueva de moto de 2027, la RC214V bajo la nueva normativa técnica, que ya ha rodado.
"Seguro que están probando en Japón, sin duda lo han hecho. A ver, es un proyecto nuevo. Es difícil decir nada ahora mismo. No hemos visto la moto, pero sinceramente creo que todos los fabricantes están haciendo lo mismo, porque todas las motos, todos los fabricantes tienen una, te lo aseguro. Están empezando a probar, pero obviamente lo hacen de forma diferente".
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC
Foto de: MotoGP
Con Fabio Quartararo firmado, aunque no se haya anunciado oficialmente, Honda deberá elegir entre un segundo piloto nuevo o uno de los actuales, Joan Mir y Luca Marini.
"Pienso que ambos están contentos de estar en el equipo. Estamos haciendo todo lo posible para ayudarles a progresar. La situación es la actual: si el contrato expira este año, tendremos que ver qué pasa. Esto será algo que habrá que aclarar durante la temporada", apuntó. "Evidentemente estamos contentos con nuestros pilotos. Luca hace una gran aportación técnica al equipo porque es un piloto muy analítico, y Joan es un campeón, tiene agallas. Ya veremos", dejó abierta la puerta al futuro.
